[Why] 음악 없이, 멋진 가사만 따로 떼놓는다고 위대한 詩가 될까

[이주엽의 이 노래를 듣다가]





데뷔 초기인 1960년대 초 영국 런던의 한 클럽에서 공연 중인 밥 딜런 / 조선일보 DB

"I'm ready to go anywhere/ I'm ready for to fade(난 어디든 떠날 준비가 되어 있고/ 사라질 준비가 되어 있다네)" -밥 딜런 'Mr. Tambourine Man' 중에서



시인 장석남은 "나는 가수거나 아니면 유능한 세션맨이 되었어야 옳았다"며 "어떤 충만함으로 타오르는 저편의 세계로 가기 위해서는 시보다 음악이 훨씬 용이하다"고 고백한 적이 있다.



음악은 그런 것이다. 인간이 실존의 속박에서 벗어나 시간의 물리성을 거역하고 순간 속으로 확장되는 것, 그것을 일러 '순간의 영원'이라 할 것이다. 음악은 이곳의 언어이자 피안(彼岸)의 언어다. 그래서 그 오랜 옛날부터 음악은 샤먼의 언어였다.



노래 역시 마찬가지다. 노래는 완벽한 몰아(沒我)의 시간을 선물한다. 노래하는 동안엔 자아와 세계의 경계가 사라지고 황홀하게 타오른다. 관념이 아니라 실재로서의 자유가 드러나는 시간이다. 반면 글은 나와 세계 사이의 아득한 거리를 확인하고, 그 사이에서 난파(難破)하는 운명이다. 글은 세계를 설명할 뿐이다. 글로는 결코 피안에 이르지 못한다. 그러니 시 열 줄이 노래 한 줄에 못 미친다.

많은 시인들의 꿈은 자신의 시가 노래로 불리는 것이다. 그러나 시와 노래가 근친이라고 해서 썩 잘 어울리는 것은 아니다. 시가 노래로 성공적으로 안착한 예는 드물며, 많은 시도들이 어색한 실패로 끝났다. 시와 노래가 원래 한 몸이었을지 모르나, 둘은 이미 너무 오래전에 헤어졌기 때문이다. 시는 오랫동안 운문이 지녀야 할 엄밀성과 완결성을 위한 독자적 세계를 구축해 왔다.



가사가 시적이라고 그 자체를 시라고 할 수는 없다. 가사는 멜로디와 리듬, 그리고 가수의 가창으로부터 자유로울 수 없는 언어다. 그리고 결정적으로 시간에 갇혀있다. 가사가 깃드는 곳은 지면이 아니라 허공이다. 가사는 노래의 시작과 끝에 이르는 짧은 시간의 흐름에 맡겨져 찰나 속으로 명멸한다. 그 시간을 벗어나면 가사는 앙상한 텍스트로 남을 뿐이다. 문학적 가사로 꼽히는 가요의 명곡들을 글로 적고 다시 읽어보라. 언어의 밀도가 꽤 성기다는 사실을 깨닫게 될 것이다. 이것들을 묶어 시집이라고 부르면 좀 안쓰러울 것이다.



가사에서 멜로디의 결에 맞지 않는 생경한 관념어나, 리듬을 방해하는 음운적 결함이 있는 언어, 가수의 음색과 따로 노는 언어들은 추방된다. 가사의 메시지에 집착하다 보면 멜로디나 음악적 구조가 허약해진다. 멜로디가 엉뚱하게 도약하기도, 심심할 정도로 평이해지기도 한다.



밥 딜런이 만우절 거짓말처럼 노벨문학상을 받았다. 그의 문학적 비범함에는 의문의 여지가 없다. 그는 한 시대 팝 음악의 역사를 바꾼 위대한 싱어송라이터다. 그가 없었다면 팝이 엘리티즘을 얻기까지 무척 많은 시간이 걸렸을 것이다. 하지만 그의 가사를 따로 떼놓는다면, 그것이 위대한 시가 될지는 의문이다. 멋진 가사라 해서 모두 시의 완결성을 가지는 것은 아니기 때문이다. 시인 로버트 로웰이 "음악이 없으면 밥 딜런의 시는 불구다"라고 말한 것도 이런 이유에서다.



음악과 노래는 에덴으로 가는 유일한 사다리다. 스웨덴 한림원이 이 점에 주목해 문학의 확장을 꾀한 것인지, 그들의 뜻이 궁금하다. 음악과 노래에 대한 헌사로 들리는 밥 딜런의 노래 'Mr. Tambourine Man' 중에 이런 가사가 있다. "I'm ready to go anywhere/ I'm ready for to fade(난 어디든 떠날 준비가 되어 있고/ 사라질 준비가 되어 있다네)." 그의 가사는 종이가 아니라 허공 속을 떠돌 때 주술성(呪術性)을 얻을 수 있다. 노래의 운명은 그런 것이다. '순간의 영원' 속에서 어디론가 떠나거나 사라지거나.