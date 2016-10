밥 딜런, 수상 거부? '바람만이 아는 대답'

스웨덴한림원 "연락 안 돼"





노벨상을 시상하는 스웨덴한림원이 올해 노벨 문학상 수상자인 미국 가수 밥 딜런(75·사진)과 연락이 닿지 않고 있다. 사라 다니우스 스웨덴한림원 사무총장은 17일 스웨덴라디오(SR)에 "우리는 지금 (밥 딜런과 연락을 하려는 조치를) 아무것도 하고 있지 않다"고 밝혔다.



딜런은 수상자로 선정된 13일 미국 라스베이거스에서 공연을 했지만 노벨 문학상에 대해 아무런 언급 없이 노래만 불렀다. 다음 날 다른 공연에서도 노벨상에 대해 말이 없었다. 앙코르곡으로 '왜 지금 저를 바꾸려 하나요(Why try to change me now)'를 불러 '수상을 거부하는 것 아니냐'는 추측만 낳았다. 그러나 다니우스 사무총장은 "그가 (시상식에) 나타날 것이라고 생각하기 때문에 전혀 걱정하지 않는다"고 말했다.



지금까지 노벨 문학상을 거부한 인물은 1958년 러시아 작가 보리스 파스테르나크와 1964년 프랑스 작가 장폴 사르트르 등 두 명뿐이다.