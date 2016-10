'열애설' 남태현, 자작곡 가사 눈길 "어차피 혼자, 어차피 버려져"

정려원 남태현 열애설/남태현 인스타그램



위너 남태현이 배우 정려원과 열애설에 휩싸인 가운데, 과거 그의 자작곡 가사가 재조명됐다.



18일 한 매체는 위너 남태현과 정려원이 1년째 열애 중이라고 보도했다. 보도에 따르면 두 사람은 지난해 지인의 소개로 처음 만나 연인으로 발전했다고 한다.



정려원의 소속사 키이스트 측은 "두 사람이 지인들과 함께 만나는 정도의 친분은 있지만 열애는 전혀 아니다"라며 부인했지만, 남태현의 소속사 YG엔터테인먼트는 묵묵부답으로 일관하고 있다.



이 가운데 남태현이 쓴 자작곡의 가사가 네티즌들의 이목을 집중시켰다.



최근 남태현은 자신의 인스타그램을 통해 자작곡 'Who Cares'를 공개한 바 있다. 'Who Cares'는 사랑했던 연인과 헤어진 후 이별의 쓸쓸함을 담은 곡이다.



이 곡의 가사에는 "잘가 슬픈 척 하지마 미련 없으니까 너도 그렇잖아 I don't care 영원한 건 없어 어차피 혼자야 노래나 부르자"라는 내용이 담겨 눈길을 끌었다.



또 "Shut up 뭐라고 떠드니 어차피 안들려 내가 알아서 해 I don't care 맞춰드려 봤자 어차피 버려져 소리나 지르자"라는 가사가 누구를 향한 것인지에 대한 의문도 제기됐다.



한편 남태현은 심리적 건강상의 문제로 지난 12일 부터 위너로서 국내외 활동을 전면 중단했다.