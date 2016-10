맨유 리버풀, 포그바 "이제는 다음 경기 준비…열심히 했고 좋은 경기였다" 무승부에도 만족감

맨유와 리버풀이 리그 경기에서 무승부를 기록했다./폴포그바 인스타그램



맨유와 리버풀이 무승부를 기록하며 각각 1점씩을 나눠가진 가운데, 맨유의 폴 포그바가 경기 소감을 전했다.



18일 새벽 4시(한국시간) 영국 리버풀 안필드에서 열린 잉글랜드 프리미어리그 8라운드 경기는 무승부로 끝났다. 이로써 리버풀은 4위, 맨유는 7위를 유지했다.



이날 홈팀 리버풀은 4-3-3 전술을 바탕으로 카리우스가 골문을 지켰다. 밀너, 로브렌, 마팁, 클라인이 포백을 형성했으며 중원에 쿠티뉴, 헨더슨, 찬이 나섰다. 피르미누, 스터리지, 마네가 공격라인을 만들었다.



이에 맞선 원정팀 맨유는 4-2-3-1을 들고 나왔다. 데 헤아가 골키퍼 장갑을 꼈고 블린트, 스몰링, 바이, 발렌시아가 수비수로 나섰다. 허리에 에레라와 펠라이니가 위치했고, 포그바가 공격형 미드필더로 출격했다. 측면 공격수로 영, 래쉬포드가 부름을 받았고 최전방에 즐라탄이 섰다.



포그바의 전반전은 다소 인상적이었다. 상대를 압박하고 슈팅을 시도하며 이전과는 다소 다른 움직임으로 상대를 견제했다.



하지만 후반전 맨유는 급격히 무너졌다. 점유율에서 완전히 밀렸고 기회를 전혀 잡지 못했다. 경기 전체적으로 35%대 65%의 점유율이라는 기록을 나타냈다.



그럼에도 불구하고 경기 직후 포그바는 이날 경기에 대한 만족감을 드러냈다.



포그바는 18일 자신의 인스타그램에 "Good game, hard work, good team spirit... on to the next one(좋은 경기, 노력, 좋은 팀 스피릿... 이제는 다음 경기 준비"라는 글과 함께 경기 사진을 게재했다.



한편 맨유가 야심차게 영입한 자원인 포그바는 올 시즌 맨유에서 리그 7경기 1골을 기록하고 있다.