"갤노트7 단종은 삼성 전체를 위한 희생" 외국 전문가 분석

“삼성이 회사 전체를 살리기 위해 갤노트7을 희생한 것이다.”



최근 삼성의 갤럭시노트7 단종 결정에 대해 “모든 기업이 실수할 수 있지만 현명하고 효율적인 결정이었다”는 외국 전문가의 분석이 나왔다.



미국 조지타운대 맥도너 비즈니스스쿨의 존 제이콥스 교수는 지난 14일(현지시각) 미국 시사주간지 타임(Time) 온라인판에 기고한 칼럼에서 이같이 주장했다.



그는 갤노트7의 단종을 ‘회사 전체를 희생’이라고 봤다(Samsung sacrificed the Note 7 to save the company). 그는 “이 희생(갤노트7 단종 결정)은 갤노트7에 대한 것일 뿐만 아니라 삼성 브랜드 그 자체, 고객과의 관계를 위한 것”이라며 “스마트하고 현명하고 비용 효율적인 결정”이라고 평가했다.



제이콥스 교수는 이번 일로 삼성이 당연히 스마트폰 고객을 일부 잃게 될 것이라고 예상했다. 그는 “갤노트7은 시장에서 재빨리 사라진 불량 제품으로, 모든 사람에게 잊혀진 제품으로 기록될 것”이라고 지적했다.



하지만TV·컴퓨터 등 다른 제품군에 대해서는 단기적으로 고객을 잃을 수 있겠지만, 이번 조치가 먼 미래를 내다본 것이라고 의미를 부여했다.



제이콥스 교수는 “우리는 모든 기업이 실수한다는 것을 알고 있다”며 “기업이 실수를 어떻게 다루는지에 따라 신뢰의 유지 여부가 결정된다”고 했다.