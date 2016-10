엠카운트다운 샤이니, 민호 "샤이니월드 역시 최고…멤버들과 열심히 준비했는데 큰 사랑주셔서 감사" 감격

'엠카운트다운' 샤이니가 '원 오브 원(1 of 1)'으로 1위를 차지했다./Mnet 방송화면 캡처



13일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에는 GOT7, 다비치, 다이아, 달샤벳, 레이디스 코드, 몬스타 엑스, 방탄소년단, 백퍼센트, 산들, 샤이니, 세븐, SF9, 에이핑크, 에일리, MC그리, 인피니트, 펜타곤, 하이틴이 출연해 무대를 꾸몄다.



이날 방송에서 샤이니는 지난 5일 발매한 정규 5집 타이틀곡 '원 오브 원(1 of 1)'으로 1위 후보에 올라 에이핑크의 '내가 설렐 수 있게'와 대결을 펼쳤다.



'엠카운트다운'의 MC를 맡고 있는 샤이니 멤버 키는 1위 발표를 앞두고 "샤이니가 1위를 하면 80~90년대 춤을 추며 앙코르 곡을 부르겠다"며 공약을 공개했다.



'원 오브 원(1 of 1)'이 1위로 선정되자 키는 "오랜만에 컴백 했는데 이렇게 좋은 영광 안겨주셔서 감사하다. 샤이니 월드 너무나 감사하고 좋은 앨범을 위해 애써주신 분들 감사하다"고 소감을 전했다.



민호는 "일단 SM 엔터테인먼트 식구들과 스태프들 감사하다. 멤버들과 같이 열심히 준비 했는데 큰 사랑 주셔서 감사하다"며 "샤이니 월드 최고다"고 말했다.



이로써 샤이니는 SBS MTV ‘더쇼’에 이어 벌써 또다시 1위를 차지하며 2관왕에 올랐다.



한편 샤이니의 타이틀곡 '원 오브 원(1 of 1)'은 풍미한 뉴잭스윙 장르의 곡으로, 펑키한 리듬과 부드러운 R&B 선율에 한 여자에게 '오직 하나뿐인 사랑'을 전한다는 내용을 담았다.