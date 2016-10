[Oh!뮤직]'노벨문학상' 밥 딜런, 그는 누구인가

[OSEN=최나영 기자] 모두가 놀랐다. 미국 포크 록의 대부 밥 딜런이 2016년 노벨 문학상을 수상해 전세계를 깜짝 놀라게 했다.

20세기 가장 위대한 아티스트 중 한 명으로 시대를 관통하는 거장이라 불리는 그가 세계의 역사를 바꾼 노래를 작사한 공로로 2016 노벨 문학상 수상의 영예를 거머쥔 것.

스웨덴 왕립과학원 노벨상위원회는 13일(현지시간) "훌륭한 미국 음악 전통안에서 새로운 시적 표현을 창조해낸 딜런에게 노벨 문학상을 수여한다"고 밝혔다. 상업 음악가로 유명한 인물이 노벨문학상을 수상하기는 이번이 처음이다.

또한 밥 딜런은 1993년 토니 모리슨 (Toni Morrison) 이후 20여년 만에 처음으로 노벨 문학상을 수상한 미국인이 됐다.

밥 딜런은 누구이고 무슨 노래를 만들었고 어떤 일을 했을까.



밥 딜런은 미국 포크음악의 대부인 동시에, 영국 시인 '딜런 토머스'에서 '딜런'이라는 이름을 따 예명으로 삼을 만큼 시적인 가사로 유명하다. 그의 노랫말들은 1960년대부터 저항음악의 대표로서 사랑을 받았다.

동시에 그는 국내에서는 한대수, 김민기, 양희은, 양병집, 서유석 등 70년대 한국 포크 가수들에게 크나큰 영향을 끼친 것으로도 잘 알려져 있으며, 김광석과 같은 후대에 등장한 가수들 역시 밥 딜런의 곡을 번안해서 불렀다.

롤링 스톤지는 밥 딜런을 비틀즈에 이어 역사상 가장 위대한 아티스트 2위로 선정했으나 비틀즈 역시 음악적/정신적으로 가장 많은 영향을 받은 아티스트가 바로 밥 딜런으로 알려져 있다.

대표곡 ‘노킹 온 헤븐스 도어’ (Knocking On Heaven’s Door)은 꾸준히 대중들의 사랑을 받고 있으며, 그 밖에도 한국의 학생운동에도 영향을 준 '블로잉 인 더 윈드'(Blowin' in the Wind) 그리고 '더 타임스 데이 아 어 체인징'(The Times They Are a-Changin)과 같은 노래들은 사회상을 잘 보여주는 저항적 노랫말로 시민권을 대표하는 곡이 됐다. 이러한 가사들로 밥 딜런은 베트남 전쟁에 대한 저항의 아이콘이 될 수 있었다.

실제로 밥 딜런은 대중음악 역사상 가장 영향력 있는 음악가 중 한 명으로 꼽힌다.

11개의 그래미 어워드를 비롯, 골든 글로브와 아카데미 어워드를 수상하였으며, 2008년에는 '팝 음악과 미국 문화에 깊은 영향'을 인정 받으며 퓰리처상을 받았다. 2012년에는 오바마 대통령으로부터 최고의 영예인 자유의 메달을 수여 받았으며 최근에는 '스티브 잡스 (Steve Jobs)'가 가장 사랑한 아티스트로 재조명 받기도.

밥 딜런은 상금으로 800만크로나(약 11억원)를 받으며, 시상식은 알프레드 노벨이 타계한 날인 12월 10일 열릴 예정이다.

밥 딜런의 앨범은 전세계 적으로 1억 3천만장 이상의 세일즈를 나타냈으며, 대기록은 현재 진행형이다.

올해 미국에서 사랑 받아온 명곡 12곡을 재해석한 37번째 스튜디오 앨범 ‘Fallen Angel’을 발매했으며 올 11월에는 1966년의 모든 라이브 실황을 담은 36 CD 박스셋 Bob Dylan: The 1966 Live Recordings을 발표할 계획이다.

그는 약 50여장의 레코딩, 500여곡의 자작곡, 1억 3천만장의 판매고를 기록했으며 롤링 스톤스, 스티비 원더, RATM 등 무려 2,000명(팀)이 넘는 아티스트가 리메이크한 음악의 주인공이기도 하다. 500여권의 관련 서적을 보유하고 있다.

롤링 스톤 선정 역사상 가장 위대한 아티스트 2위(1위는 비틀즈, 현존하는 가장 위대한 아티스트), Q 매거진 선정 '음악 역사를 바꾼 21인', 타임지 선정 “'0세기 가장 위대한 인물 100인', 그래미 평생 공로상/ 록큰롤 명예의 전당, 송라이터 명예의 전당, 프린스턴 대학 등 유명 대학에서 받은 명예 박사 학위, 빌보드 앨범 차트 1위에 오른 현존하는 최고령 아티스트(2006년. 65세에 발표한 새 앨범 “Modern Times” 차트 1위) 등이 그가 가진 이력들이다.

그러나 그 어떤 수식어나 경력보다 밥 딜런의 위대함을 설명할 수 있는 최고의 자료는 바로 그가 작사/작곡한 명곡들이란 평이다.

-밥 딜런 연대표

1941년 미국 미네소타 주 덜루스 출생

1961년 뉴욕으로 이주, 컬럼비아 레코드(현재 소니뮤직 산하의 레이블)와 계약

1962년 데뷔작 “Bob Dylan” 발매. 첫 해 5천장 판매

1963년 두번째 작품이자 명반 ““The Freewheelin' Bob Dylan” 발매. 플래티넘 기록

“Blowin’ In The Wind (국내 번안곡명 “바람만이 아는 대답”, “파란 많은 세상”) “A Hard Rain’s

Gonna Fall” (국내 번안곡명 “소낙비”), Don’t Think Twice, It’s All Right” (국내 번안곡명 “두 바퀴로

가는 자동차”), Masters Of The War” 등이 수록된 앨범

1963년 ~1969년 밥 딜런의 주요 명반들 양산. 팝 역사를 바꿨다는 극찬을 얻는 “Highway

61 Revisited”, “Blonde On Blonde”, “Bringing It All Back Home” 등이 이 무렵 발매

1963년 연인 존 바에즈와 함께 Civil Rights Movement에 참여

1965년 전자 기타로 포크를 연주. 전세계적 파문을 일으키며 포크 록을 탄생시킴

“Subterranean Homesick Blues”는 밥 최초의 일렉트릭 트랙으로 글씨가 적힌 종이를 넘기

는 영상은 오늘날 뮤직 비디오의 원조로 불리움. 이 뮤직 비디오는 훗날 수많은 광고와 영

화, 뮤직 비디오에서 패러디 되기도 했다.

1965년 “Like A Rolling Stone”이 수록된 “Highway 61 Revisited” 발매

1965년경 버즈, 터틀스, 피터 폴 앤 매리 등 100여명의 가수들이 밥 딜런의 노래를 리메이

크. “미스터 탬버린 맨”은 밥 딜런의 버즈의 데뷔 앨범을 위해 선사한 곡.

1967년 훗날 지미 헨드릭스가 연주한 “All Along The Watchtower”가 들어간 “John

Wesley Harding” 발매. 이 무렵 비틀즈와의 교류로 비틀즈가 “Sgt Pepper’s Lonely

Heart’s Club Band” 등을 만드는 데 공헌

1969년 내시빌 세션맨들과의 활동 “Nashiville Skyline” 발표. “Lay Lady Lay” 수록.

1971년 프리스턴 대 명예박사

1973년 셈 패킨파 감독의 영화 Pat Garrett and Billy the Kid에 출연. 사운드트랙을 직접 제

작하며 “Knockin’ On Heaven’s Door” 발표. 어사일럼 레이블과 계약.

1975년 컬럼비아 레이블로 복귀, 명반 Blood On The Tracks 발표

1982년 송라이터 명예의 전당

1988년 록큰롤 명예의 전당

1991년 그래미 평생 공로상

1998년 “Time Out Of Mind”로 그래미 3개 부문 수상

2001년 “Love & Theft” 발표.

2001년 골든 글러브/ 아카데미 주제가 상 “Things Have Changed” (원더 보이즈)

2004년 “자서전 vol. 1” 발간. 뉴욕 타임즈 19주간 베스트 셀러 리스트에 오름

2006년 “Modern Times” 발표. 그래미 2개 부문 수상. 롤링 스톤 “올해의 앨범”.

빌보드 앨범 차트 1위

2008년 퓰리처상 수상

2012년 미국 자유의 메달 수여 / nyc@osen.co.kr

[사진] 소니뮤직