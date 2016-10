그의 노래, 귀를 위한 詩다

노벨 문학상이 밥 딜런의 문을 두드렸다. 1960년대 인권·평화 운동의 상징으로 이름난 미국 포크 가수 밥 딜런(75)이 13일 2016년 노벨 문학상 수상자로 선정됐다. 1901년 노벨 문학상이 첫 수상자를 낸 이후 대중음악 가수가 이 상을 받은 것은 115년 만에 처음이다. 밥 딜런은 전 세계적으로 사랑받은 명곡 '천국의 문을 두드리며(Knocking' on Heaven's Door)'와 '바람만이 아는 대답(Blowin' in the Wind)'을 발표하며 작사와 작곡은 물론, 노래까지 도맡아서 20세기 미국 대중음악의 대표적 '음유시인'으로 꼽혔다. 어릴 적에는 랭보의 시(詩)를 즐겨 읊던 문학 소년이었다. 노벨 문학상을 시상하는 스웨덴 한림원은 "밥 딜런이 위대한 미국의 노래 전통 속에서 새로운 시적(詩的) 표현을 창조해왔다"고 선정 이유를 밝혔다. 사라 다니우스 한림원 사무총장은 밥 딜런의 노래를 "귀를 위한 시"라고 표현하며 "5000년 전 (고대 그리스의 시인) 호머와 사포는 노래로 불릴 것을 의도하고 시적인 텍스트를 썼는데, 밥 딜런도 똑같은 길을 걸었다"고 말했다.

한대수 "록스타가 노벨문학상 받은 건 혁명적"

"록스타가 노벨문학상을 받은 것은 혁명적인 일이다. 밥 딜런은 블랙스미스(망치를 쓰는 대장장이)가 아니라 워드스미스(말을 망치질해서 작품을 만드는 사람)다. 밥 딜런이 전 세계 록스타를 대표해 노벨문학상을 받음으로써 록 음악의 수준을 크게 올려놓았다. 록 음악이 인류에 끼친 영향을 증명한 것이다. 세계 평화를 부르짖은 노래 'Blowin' In The Wind'는 물론이고 'Don't Think Twice, It's All Right', 'Mr. Tambourine Man' 같은 노래의 가사들은 한 편의 시라고 불러도 좋을 만큼 아름답다. 밥 딜런이 노벨상을 받았으니 '한국의 밥 딜런'이라고 불리는 나에게도 노벨문학상을 줬으면 좋겠다. 하하하!"