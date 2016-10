'노벨문학상' 밥 딜런은 누구…10세때부터 시쓰고 비틀즈와 데뷔 동기

포크록 가수이자 인권운동가, 시인이자 화가. 올해 노벨문학상은 미국의 포크록 가수 밥 딜런(75)에게 돌아갔다.



미국 미네소타주(州)의 유태인 집안에서 태어난 딜런은 10세 때부터 시를 쓰기 시작한 것으로 알려져 있다. 본명은 로버트 앨런 지머맨으로 영국 시인 딜런 토마스의 이름을 따 밥 딜런으로 개명했다.



1961년 미네소타대를 중퇴한 뒤 뉴욕으로 가 포크가수 생활을 시작했다. 1963년 1월 13일 아직 보이 밴드에 불과했던 '비틀스'가 1집 앨범 수록곡 '플리즈 플리즈 미'로 영국 BBC 방송에 처음 모습을 드러낸 그 날 저녁, 당시 무명이었던 '밥 딜런'도 BBC에서 '바람만이 아는 대답'(Blowin'in the wind)을 부르며 방송 데뷔를 했다.



이후 밥 딜런은 사회적 저항운동의 상징으로 떠오르면서 저항음악의 대표격이 됐다. '바람에 날려서'나 '더 타임즈 데이 아 어 체인징(The Times They Are a-Changin)' 등 저항적인 가사를 담은 노래들은 우리나라의 학생운동에도 영향을 줬다.애플 창업자 스티브 잡스는 포크 가수 밥 딜런을 숭배했다. 1984년 매킨토시를 공식 발표할 때 스티브 잡스는 연설 첫머리에 딜런의 ‘세상이 변하고 있네(The Times They Are a-Changin’)’ 중 둘째 행을 인용했다.



하지만 딜런은 이후 저항의 이미지가 고착되는 것에 대해 거부감을 느낀 듯 일렉트릭 사운드 등 로큰롤 요소를 도입하면서 자신의 음악 방향을 전환하는 모습도 보였다.



1982년에는 작곡가 명예의 전당, 1988년에는 로큰롤 명예의 전당에 입성했으며 2009년에 자신의 33번째 앨범을 발매했다.



국내에서는 '바람만이 아는 대답'(문학세계사)이라는 제목의 자서전이 발간된 바 있다.



한림원은 이날 새로운 시적 표현들 만들어낸 공로로 딜런을 노벨문학상 수상자로 선택했다. 시상식은 오는 12월 10일 열리며 800만 크로나의 상금이 수여된다.

