'엠카' 샤이니 벌써 2관왕, 방탄·세븐·다비치 '컴백 러쉬' [종합]

[OSEN=정소영 기자] 샤이니가 1위를 차지하며 컴백 후 2관왕으로 등극한 가운데, 방탄소년단 세븐 다비치 등 대형 가수들의 컴백 러쉬가 이어졌다.

샤이니는 13일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 '1 of 1'으로 에이핑크의 '내가 설렐 수 있게'를 제치고 1위 트로피를 거머쥐었다. 지난 11일 방송된 SBS 플러스 '더쇼'에서도 1위를 차지한 것에 이어 벌써 2관왕.

특히 이날 방송에는 대형 가수들의 컴백 러쉬가 눈길을 끌었다. 먼저 방탄소년단은 '21세기 소녀', '피 땀 눈물', 'Am I Wrong'을 차례로 선보이며 카리스마와 깜찍함을 오가는 팔색조 매력으로 팬들의 함성을 이끌어냈다. 과연 '대세돌'다운 무대매너였다.

4년 8개월만에 돌아온 세븐의 무대도 눈길을 끌었다. 세븐은 '괜찮아'와 'Give it to me' 무대로 여유 넘치는 무대 매너를 뽐내며 여전한 '댄싱킹'으로서의 저력을 입증했다. 특히 'Give it to me'는 세븐의 매력이 고스란히 드러나는 곡으로 화려한 안무가 돋보였다.

다비치는 '엠카운트다운'을 통해 신곡 '내 옆에 그대인 걸'을 최초 공개했다. 이 가을에 어울리는 짙은 발라드 감성과 감미로운 강민경과 이해리의 하모니가 눈과 귀를 모두 사로잡았다.

이어 레이디스 코드는 신곡 'The Rain'으로 한층 업그레이드 된 섹시함과 고혹적인 매력을 뽐내 시선을 사로잡았다. 이외에도 펜타곤은 'Gorilla' 무대를 통해 카리스마 넘치는 안무와 폭발적인 무대 매너로 주목할 만한 신인의 탄생을 알리기도 했다.

한편, 이날 방송에는 갓세븐, 다비치, 다이아, 달샤벳, 레이디스 코드, 몬스타 엑스, 방탄소년단, 백퍼센트, 산들, 샤이니, 세븐, SF9, 에이핑크, 에일리, MC그리, 인피니트, 펜타곤, 하이틴 등이 출연했다. / jsy901104@osen.co.kr

[사진] '엠카운트다운' 방송 캡처.