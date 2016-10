세븐, 오늘밤 5년 만에 새 음반 발표..트랙리스트 공개

[OSEN=선미경 기자] 가수 세븐이 컴백을 하루 앞두고 신보의 트랙리스트를 공개했다.

세븐의 소속사 일레븐나인 엔터테인먼트는 13일 0시 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범 ‘아이 엠 세븐(I AM SE7EN)’의 트랙 리스트를 공개해 컴백에 대한 기대감을 높였다.

오는 14일 0시에 발매되는 ‘I AM SE7EN’은 총 7곡이 담긴 앨범으로, 세븐이 전곡의 작사, 작곡 작업에 참여하고 전체적인 프로듀싱을 맡았다. 공개된 트랙리스트에는 타이틀 곡 ‘기브 잇 투 미(GIVE IT TO ME)’를 이외에도 프로듀서 쿠시(KUSH)와 공동 작업하고 ‘쇼미 더 머니 5’에서 활약한 래퍼 레디(Reddy)가 피처링한 ‘잘자(GOOD NIGHT)’와 래퍼 마스터 우(MASTA WU)가 피처링한 R&B, POP 장르의 곡 ’11:30’ 등이 실려 눈길을 끌고 있다.

이번 신보는 R&B, POP, DANCE, FUNK 등 여러 장르를 아우르며, 가수 세븐이 가진 고유의 매력은 살리고 새로운 감각을 더했다.

또한 세븐은 펑크 리듬을 가미한 댄스 곡 ‘GIVE IT TO ME’를 타이틀로 내세운다. 브루노 마스와 저스틴 비버의 곡을 제작한 세계적인 프로듀싱 팀 스테레오타입스(The Stereo Types)와 세븐이 합작하여 완성한 ‘GIVE IT TO ME’는 브라스 사운드와 친숙한 포인트 안무가 만나 흥겨운 무대를 연출할 예정이다.

세븐은 약 5년 만에 가요계 컴백을 알리며 각종 음악 프로그램, 예능 등 활발한 방송 활동을 예고하기도 했다. /seon@osen.co.kr

[사진]일레븐나인 제공