방탄소년단 측 "사이퍼4' 프로듀서, 트랙 중복사용 공식사과"[입장 전문]

빅히트엔터테인먼트 측이 그룹 방탄소년단의 앨범 수록곡 '사이퍼4' 트랙 중복 사용에 대한 입장을 밝혔다.

빅히트엔터테인먼트가 세계 유명 프로듀서인 트리키 스튜어트로부터 '사이퍼4' 트랙 중복 사용에 대한 공식 사과를 받은 것.

트리키 스튜어트는 12일 오후 3시(한국시간) 트위터를 통해 "BTS의 신곡에 잘 맞을 트랙을 찾기 위해 제 스태프들과 함께 작업을 진행하던 중, 예전에 만들어진 자료들 중에서 ‘Cypher 4’에 완벽하게 잘 어울릴만한 트랙을 찾았다"고 말했다.

이어 음반이 발표되고 나서야 해당 트랙의 일부가 과거 프로듀서 그룹 멤버 중의 한 명에 의해 사용된 사실을 연락 받았다는 점을 밝히며 "완성된 ‘Cypher 4’ 의 결과물과 훌륭한 ‘WINGS’ 앨범의 일부분이 된 것에 대해 스스로 매우 자랑스럽게 생각해 왔는데, 결과적으로 빅히트와 BTS에 이렇게 큰 혼란을 야기한 점에 대해 대단히 죄송하게 생각하며, 특히나 전 세계의 열정적인 BTS 팬 여러분에게 매우 죄송하게 생각합니다"고 사과했다.

이와 관련 빅히트엔터테언트도 12일 공식 트위터를 통해 입장을 발표했다. 빅히트엔터테인먼트 측은 "트리키 스튜어트와 트리키 스튜어트의 매니지먼트회사는, 공동 프로듀서로서 현 상황에 대한 모든 책임과 잘못을 인정하고 방탄소년단이 최대한 피해를 입지 않도록 조속히 해결할 것을 약속했다"고 전했다.

- 다음은 트리키 스튜어트의 입장 전문

"When the opportunity to work with BTS and Big Hit presented itself, I was very excited to contribute to the project.

In doing so I got together with my collaborators to see if we had tracks that could work for the group. I identified a track that had been done a while back that seemed to work perfectly.

Unbeknownst to me, one of my collaborators Spanker, released a version of the track on a group called SFB in his home country of Holland on November 21, 2015.

Because I was not aware until now, I could not communicate this information to Big Hit and BTS. I'm very proud of how the Cypher turned out and to be part of the great body of work that is the WINGS album, but am very, very sorry for the confusion this has brought to BTS, Big Hit and especially the passionate fans around the world. Spanker and I look forward to doing more music for BTS in the future"

Tricky Stewart

- 다음은 빅히트엔터테인먼트의 입장 전문

안녕하세요, 빅히트 엔터테인먼트입니다.



앨범 소개자료에 설명된 것과 같이, 지난 10월 10일 발매된 ‘WINGS’ 앨범 수록곡인 ‘Cypher 4’ 는 미국의 유명 프로듀서인 트리키 스튜어트 (Tricky Stewart)가 참여해 공동 제작했습니다.

그런데 발매 익일인 11일, 트리키 스튜어트로부터 해당 트랙의 러프 버젼이 2015년 네덜란드의 모 밴드가 발표한 노래에 일부 사용되었다는 연락을 받았습니다.

이는 트리키측 스태프 중 한 명의 무지와 실수로 인해 발생한 일이며, 트리키 스튜어트 또한 이 사실을 방탄소년단 앨범이 발매된 직후 알게 되었기 때문에, 해당 내용을 빅히트 엔터테인먼트 측에 앨범 발매 전에 알려줄 수 없었던 상황이었다고 합니다.

그러나 트리키 스튜어트와 트리키 스튜어트의 매니지먼트회사는, 공동 프로듀서로서 현 상황에 대한 모든 책임과 잘못을 인정하고 방탄소년단이 최대한 피해를 입지 않도록 조속히 해결할 것을 약속했습니다.

방탄소년단은 해당 트랙과 관련해 아무런 잘못이나 책임이 없으며 오히려 큰 피해를 입은 상황입니다. 이에 빅히트 엔터테인먼트는 방탄소년단과 전 세계 방탄소년단 팬들을 위해 공식 사과문을 발표할 것을 요청하였습니다.

한편 방탄소년단은 지난 10일 발표한 정규 2집 '윙스(WINGS)'로 국내외 음원차트를 점령, 글로벌 인기를 과시 중이다. / nyc@osen.co.kr

