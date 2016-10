"열두살 때부터 경영수업… 황금수저 인정하지만 스트레스 만만치 않아요"

스타필드 하남에 문 연 '토니노 람보르기니' 페루치오 부사장

"제가 행운아라는 걸 알아요. 그렇기 때문에 책임져야 할 일도, 해야 할 일도 많지요."



스물여섯 살 페루치오 람보르기니〈사진〉는 수퍼카의 역사를 새로 쓴 페루치오 람보르기니(1916~1993)의 손자다. 현재 직함은 아버지의 이름을 따서 만든 프리미엄 라이프 스타일 브랜드 '토니노 람보르기니'의 부사장. 모델 같은 헌칠한 외모에 20대 중반에 '부사장'이란 직함을 단 이탈리아판 이 '황금 수저'는 스타필드 하남에 국내 1호 매장을 연 기념으로 한국에 왔다.





이미지 크게보기 이신영 영상미디어 기자

전직 모터사이클 선수였던 페루치오는 라이더재킷 대신 슈트를 입었다. 한국에는 낯선 토니노 람보르기니에 대해 그는 "창업주인 할아버지 때부터 이어져온 람보르기니의 기술과 정신을 바탕으로 1981년 아버지가 자신의 이름을 걸고 세운 라이프스타일 브랜드"라고 소개했다. 시계, 아이웨어, 의류, 골프클럽, 액세서리, 커피, 와인 등을 판매한다. IT 분야까지 영역을 확장하는 중이다. 다산그룹 계열사인 코라시아와 손잡고 IT 제품을 개발한다. "한국의 IT 기술력은 세계 최고니까요. 한국의 뛰어난 기술력과 이탈리아의 디자인을 결합해 스마트폰, 스마트워치, 스마트밴드 등 럭셔리 IT 제품을 출시해나갈 예정입니다."



그는 한국 시장 진출이 큰 도전이지만 두려워하지는 않는다고 했다. "한국 소비자들은 브랜드나 디자인만으로 상품을 고르지 않고 '품질'을 꼼꼼히 따지니까요. 이탈리아 사람과 묘하게 닮아 있죠. 한국에서 통하면 세계로 통한다는 확신이 있습니다."



올해는 창업자인 페루치오 람보르기니가 태어난 지 100주년 되는 해. 손자는 할아버지를 어떤 사람으로 기억할까? "할아버지가 돌아가셨을 때 겨우 두 살이어서 기억이 별로 없어요. 함께 찍은 사진도 세 장밖에 없죠. 하지만 내가 존경하는 분이고 가장 닮고 싶은 분이에요. 가족들과 그분의 친구들로부터 할아버지가 살아오신 이야기들을 무수히 들어서 알아요. 뛰어난 경영자였고 언제나 새로운 것에 도전한 용감한 사람이었다는 것을."



이탈리아 볼로냐에서 태어난 그는 지금도 볼로냐에서 산다. 경영 교육은 아버지인 토니노 람보르기니에게 받았다. 1남 4녀 중 장남. "열두 살 때부터 경영 수업을 받았어요. 학교에 다녀오면 저녁 식사하는 동안 매일 아버지와 회사에 대해 이야기했죠. 회사에 대해 360도 모든 방향에서 알아야 한다시며 경영부터 재무, 법률에 이르기까지 열혈 선생님이 돼주셨습니다."



경영자가 되기 위해 10년간 유일한 선수로 활약했던 모터사이클은 포기했다. "'실패'라고 여겨질 만큼 아쉬웠지만 경영도 멋진 도전이라고 생각해요. 아버지께서 위로하시더군요. '내가 네 옆에 있다. 사람이기 때문에 실수도 할 수 있으니 두려워하지 마. 함께 해결해나가면 돼'라고."



'황금수저'라는 표현에 페루치오 람보르기니가 앳되게 웃었다. "다른 사람들보다 다양한 경험을 먼저 해볼 수 있었다는 건 인 정해요. 하지만 람보르기니의 사람으로 산다는 건 솔직히 쉽지 않아요. 할아버지는 뭐든지 최고였기 때문에 사람들은 제게도 그런 수준을 기대하지요. 어릴 때부터 무엇이든 집중해서 노력해야 했는데 그 또한 적지 않은 스트레스랍니다."



이 잘생긴 청년의 힐링법은 반려견 두 마리를 데리고 산에 가는 것, 그리고 사람들을 초대해 직접 만든 요리를 먹이는 것이라고 했다.