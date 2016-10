코르셋 대신 고무줄바지… 런웨이 점령한 페미니즘

[Fashion] 4대 패션쇼 관통한 '페미니즘'



뉴욕·런던·밀라노·파리 런웨이서 편한 스타일·실용 두각

"패션으로 이 세상 안을 수 있고, 그런 목소리 낼 필요 있다"

승자(勝者)는 '페미니스트'였다. 지난 5일(현지 시각) 2017 봄·여름 파리 패션위크를 끝으로 막을 내린 이번 시즌 뉴욕·런던·밀라노·파리 패션쇼를 관통하는 단어는 단연 '페미니즘'이었다. 패션계를 넘어선 화제를 모은 건 지난달 30일 프랑스 파리 로댕미술관에서 열린 디올(Dior) 쇼다. 브랜드 70년 역사상 첫 여성 크리에이티브 디렉터로 임명된 마리아 그라치아 치우리(52)의 데뷔 무대였다. 오랜 디자인 파트너인 피에르파올로 피치올리와 함께 8년 넘게 발렌티노의 공동 크리에이티브 디렉터를 맡으며 브랜드를 젊고 신선하게 탈바꿈했다는 평가를 받아왔다.





이미지 크게보기 ①‘우리는 모두 페미니스트가 돼야 한다’는 글자가 적힌 티셔츠를 입은 ‘디올’ 쇼 모델. ②파리에서 열린 메종 마르지엘라 패션쇼에 선 모델이 하늘색 요가 매트를 액세서리로 메고 있다. ③모델 최소라가 최근 이탈리아 밀라노에서 열린 2017 봄·여름 프라다 패션쇼 무대를 걷고 있다. 디자이너들의 전폭적인 사랑을 받고 있는 최소라는 파리 루이비통 쇼, 런던 멀버리 쇼에 ‘독점’으로 서기도 했다. ④전자음악 듀오 다프트 펑크 혹은 미래적인 로봇을 연상케 하는 샤넬 쇼 모델. / gettyimages, YG케이플러스, AFP연합뉴스, AP연합

"입고, 지지하고, 사랑하라"



흰색 펜싱 유니폼을 입은 모델들이 포문을 열었을 때 이미 게임은 끝났다는 평이 쏟아졌다. 치우리의 설명대로 "특수 보호 장구를 제외하곤 남녀 모두 같은 디자인"인 펜싱 유니폼을 앞세운 건 양성평등에 대한 디자이너의 적극적인 표현이었다. 'WE SHOULD ALL BE FEMINISTS(우리는 모두 페미니스트가 돼야 한다)'라고 적힌 티셔츠를 입은 모델이 등장하자 객석이 술렁였다. 나이지리아 출신 작가 치마만다 은고지 아디치에가 쓴 책 제목에서 착안한 문구다. 팝 가수 비욘세가 아디치에가 테드(TED)에서 연설한 내용을 샘플링해 만든 '***플로리스(Flawless)'가 무대 위로 흘렀고, 가장 영향력 있는 사람들이 앉는 맨 앞줄에 자리한 아디치에에게 시선이 모아졌다. 피날레가 끝난 뒤 치우리가 무대 위로 오르기 전부터 현장은 환호로 가득했다. 디올 인스타그램에 오른 티셔츠 사진엔 73만9000여 개의 '좋아요'가 붙었다.



3일 파리에서 열린 스텔라 매카트니 쇼 역시 팬들의 열성적인 지지를 받았다. 잘 재단된 재킷과 빈티지 드레스를 매치하는 스타일로 인기를 끈 그는 풍성한 실루엣의 팬츠와 드레스, 허리를 조이지 않는 스트링(고무줄) 바지, 오버 사이즈 셔츠 등으로 편안하면서도 세련된 스타일을 선보였다. '고마워요 소녀들(THANKS GIRLS)' 'One Love' 같은 글자가 적힌 원피스도 등장했다. 피날레가 하이라이트였다. 엄숙한 표정의 모델들이 차례로 무대에 서는 보통의 쇼와 달리 무언가에서 해방된 이들처럼 모델들이 나와 춤을 추며 환호했다. 싸늘한 무표정으로 이름난 보그(Vogue)의 안나 윈투어 편집장도 환하게 웃었다. 매카트니는 정치적 의도가 반영됐냐는 외신 물음에 "브렉시트 투표 결과 등 사회 여러 사안에 대해 반응해야 한다고 생각했다"며 "패션으로 이 세상을 감싸 안을 수 있고, 우린 그런 목소리를 낼 필요가 있다"고 밝혔다.



그동안 패션과 페미니즘은 어울리지 않는다는 평이 적지 않았다. 여성미를 극대화한다는 미명하에 설계된 과도한 코르셋 실루엣, 비정상적으로 마른 모델, 계절감과 역행하는 재단 등 '아름다움엔 고통이 따른다'는 걸 당연시하는 기류가 없지 않았다. 대학 시절 각종 정치 집회와 여권신장운동에 적극적이었던 디자이너 미우치아 프라다를 비롯해 도나텔라 베르사체, 다이앤 폰 퍼스텐버그, 스텔라 매카트니 등 여성 디자이너들이 목소리를 높이고 있지만 루이비통, 샤넬, 발망, 지방시, 발렌시아가 등 대형 패션 하우스를 이끄는 남성 디자이너들도 동참하고 있다.



최근 1~2년 사이 '페미니스트' 선언은 가장 패셔너블한 운동이 되고 있다. 유엔 여성 친선대사인 배우 에마 왓슨은 여성주의 북클럽을 운영하며 활발히 활동하고 있고, 버락 오바마 미 대통령은 여성지에 "성차별과 싸우는 게 남자의 책무"라며 페미니스트임을 선언했다. 반기문 유엔 사무총장 역시 최근 연설에서 "나 자신을 페미니스트로 부르는 게 자랑스럽다"라고 말해 박수를 받았다.





이미지 크게보기 데이터 센터처럼 꾸며진 2017 봄·여름 파리 패션 위크 샤넬 쇼에서 모델들이 트위드 소재 재킷과 스트리트 스타일에서 영향을 받은 모자, 액세서리 등을 착용하고 무대로 걸어나오고 있다. / 로이터 연합뉴스

런웨이에서 시위를? 패션도 정치



유명 디자이너들도 팔을 걷어붙였다. 지난 2015 봄·여름 패션쇼에서 샤넬의 수석 디자이너 칼 라커펠트와 모델들이 UN 여성 인권 신장 캠페인 'HeforShe(여성을 위한 남성)' 등이 적힌 피켓을 들고 화려한 '시위 피날레'를 선보인 이후 디자이너들 움직임이 한층 적극적으로 변하고 있다. '실용'을 주 무기로 하는 뉴욕 패션위크는 '정치력 담긴 현실성'을 가미했다. 미셸 오바마의 민주당 전당대회 드레스를 디자인한 크리스찬 시리아노는 이번 뉴욕 컬렉션에 플러스 사이즈 모델 5명을 기용했다. 디자이너 애니사 하시부안은 모든 모델에게 '히잡'을 씌웠고, 염산 테러를 당한 인도 출신 소녀 레슈마 쿠레시는 인도 디자이너 아르체나 코차르의 모델로 섰다.



런던과 밀라노 역시 좀 더 편안하면서도 직장에서든 파티장에서든 어울리는 의상을 대거 선보였다. 애슬레저룩(Atheletic과 Leisure의 합성어)의 강세도 이어졌다. 베르사체는 벨루어(velour·벨벳 같은 느낌의 광택을 내는 부드러운 직물) 원단을 쓴 운동복 스타일의 의상을 여럿 등장시켰고, 질샌더와 막스마라는 보머재킷(비행사들이 입는 상의)과 모자 달린 의상을 컬렉션에 포함시켰다. 펜디와 에트로, 몬세 등에선 잠옷 같은 줄무늬 파자마가 눈길을 끌었다. 디자이너 존 갈리아노가 이끈 메종 마르지엘라에선 '요가 매트'를 멘 모델들이 쇼 무대를 누볐다. 테크놀로지에 영감을 받은 데이터 센터를 무대로 연출해 눈길을 사로잡은 샤넬은 펑키한 트위드 재킷에 모자를 매치하는 등 경쾌한 스타일로 컬렉션을 꾸몄다. 숨통을 조이는 코르셋 대신 브라렛(와이어나 패드가 없는 홑겹 브래지어) 스타일도 '편한 의상' 트렌드를 거들었다. 유명 패션 평론가 수지 멘키스는 "남성성과 여성성이 교차된 의상들은 패션계에 논쟁보다는 보편성을 가져다주고 있다"고 말했다.