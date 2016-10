세븐, 컴백 키워드는 ‘레트로&와일드’..뮤비티저 공개

[OSEN=최나영 기자] 가수 세븐이 신곡 뮤직비디오의 티저를 공개했다.

세븐의 소속사 일레븐나인 엔터테인먼트(ELEVEN9 ENTERTAINMENT)는 11일 자정 공식 유튜브 채널을 통해 새 앨범 ‘아이 엠 세븐(I AM SE7EN)’의 타이틀 곡 ‘기브 잇 투 미(GIVE IT TO ME)’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

해당 영상은 신곡 ‘GIVE IT TO ME’의 도입부와 클라이맥스 부분을 담았다. 세븐은 어쿠스틱 브라스 사운드를 배경으로 레트로풍 비주얼을 선보였다. 또한 펑크 리듬과 맞아 떨어지는 포인트 안무를 공개해 흥겨운 분위기를 기대케 한다.

이번 뮤직비디오는 세븐의 역동적인 움직임을 중심으로 거친 느낌의 화면 구성과 전환을 선보일 예정이다. 펑크 리듬이 가진 신나는 분위기를 살리기 위해 화려한 색감 사용과 감각적인 전개가 특징인 이기백 감독이 연출을 맡았다.

‘GIVE IT TO ME’는 세븐과 세계적인 프로듀싱 팀 스테레오타입스(The Stereo Types)가 합작한 곡으로 펑크 리듬과 심플한 메이저 코드의 콤비네이션이 자아내는 경쾌한 사운드가 특징이다.

세븐은 본인이 전곡 작사, 작곡에 참여한 신보를 들고 약 5년 만에 가요계 컴백을 알려 화제를 모았다. 앨범명에서 엿볼 수 있듯이 ‘I AM SE7EN’은 ‘남성 솔로 가수 세븐’의 현재와 새로운 시작을 나타내는 앨범이 될 전망이다.

한편 세븐의 새 앨범 ‘I AM SE7EN’의 전곡 음원과 ‘GIVE IT TO ME’ 뮤직비디오는 오는 14일 0시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다. / nyc@osen.co.kr

[사진] 일레븐나인