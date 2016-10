[윤희영의 News English] 'egghead'가 '대머리'와 '지식인' 두 가지 뜻을 가진 이유

중세시대(in the Middle Ages) 바이킹은 대머리 치료(cure for baldness)를 위해 거위 똥(goose poo)으로 만든 약을 발랐다. 고대 그리스 의학자(ancient Greek medic) 히포크라테스는 비둘기 똥(pigeon droppings)을 사용했다. 이집트에선 고슴도치 가시 태운 것을 기름에 담가 손톱 부스러기와 섞어 만든(blend prickles of a hedgehog immersed in oil with fingernail scrapings) 혼합물을 해당 부위에 듬뿍 발랐다(slather the concoction over the affected area).



클레오파트라에게 구애할(try to win her heart) 당시 로마 황제 시저는 대머리였다. 월계관을 쓰고 다닌(wear the wreath of laurel) 것은 번질번질한 정수리를 감추기(cover up his shiny pate) 위한 최후의 시도(last ditch attempt)였다. 가루로 만든 쥐와 말 이빨(ground-up mice and horse teeth)도 써봤지만 효험이 없었다(be inefficacious). 그나마 뒷머리가 조금 있어 그 가닥들을 머리 앞쪽으로 빗어(comb the strands forwards across his head) 가리려고 애를 썼는데, 그것이 'combover'라는 단어의 기원이 됐다.





소크라테스, 나폴레옹, 아리스토텔레스, 간디, 다윈, 처칠, 셰익스피어 등도 대머리였다. 그런 연유 때문은 아니지만, 대머리 남성은 지적이고, 우성이며(dominant), 영향력 있고, 고등 교육을 받아(well educated) 유식하고(knowledgeable), 사회적 지위도 높고(high social status), 정직하다는 인상을 준다고 한다. 그래서 일부 여성에겐 대단히 유혹적으로(be irresistible) 보이기도 한다. 다만 상당수 여성이 성적 매력을 느끼지(feel sexual attraction) 못한다는 것은 대머리 남성 대부분이 나이가 든 경우이기 때문이다. 나이가 문제이지, 대머리 때문은 아니라는 얘기다.



대머리는 전 세계 모든 인종 집단에서(in every single ethnic group) 발생한다. 대머리가 유해하고 쓸모없는(be detrimental and good-for-nothing) 것이라면 진화를 거치며 없어졌을 것이다. 자연에서 암컷에겐 없고 수컷에게만 있는 것은 암컷에게 일종의 신호로 작용한다고(act as a signal) 한다. 말하자면(as it were) 남성에게만 발생하는 대머리도 수컷 공작의 화려하고 눈부신 꼬리 깃털(male peacock's ornate, brightly colored tail) 같은 역할을 한다는 얘기다.



대머리가 어머니 쪽으로 유전되는(be inherited from their mothers) 것은 사실이다. 그러나 일반적 통 념과 달리(contrary to popular wisdom) 대머리(bald head) 총각이 더벅머리(mop head) 총각보다 정력이 더 좋고(be more virile), 더 남성적이라는 것은 '팩트'가 아니라고 한다.



대머리를 'egghead'라고도 한다. 달걀처럼 생겼다 해서 나온 말이다. 그런데 이 단어는 '지식인' '인텔리'의 뜻으로도 쓰인다.