"아날로그 감성 통했다"...샤이니, '1 of 1' 주간 음반 차트 1위

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]아날로그 콘셉트로 화려하게 컴백한 샤이니(SHINee)가 주간 음반 차트 1위에 올랐다.

지난 5일 발매된 샤이니 정규 5집 앨범 '1 of 1'(원 오브 원)은 한터차트, 신나라레코드, 핫트랙스, 알라딘 등 각종 음반 차트에서 주간 1위를 차지해 높은 인기를 확인케 했다.

또한 샤이니는 지난 주 각종 음악 프로그램을 통해 화려한 컴백 무대를 선사, 펑키한 리듬과 부드러운 R&B 선율이 어우러진 뉴잭스윙 장르의 타이틀 곡 '1 of 1'은 물론, 멤버 종현이 작곡에 참여한 Two-Step 장르의 팝 곡 'Prism'(프리즘), 80년대 레트로 사운드와 현대적인 일렉트로 팝이 어우러진 댄스 곡 'Feel Good'(필 굿) 등 신곡 무대를 멋진 퍼포먼스와 함께 선보여 음악 팬들의 시선을 사로잡았다.

더불어 샤이니는 금일(10일) 오후 2시(한국시간 기준) 유튜브 SMTOWN 채널 및 중국 동영상 플랫폼 요쿠(YOUKU) SMTOWN 계정을 통해 VR(Virtual Reality) 영상인 'SHINee 샤이니 #1 of 1 #One day, before SHINee's Comeback'을 공개할 예정이며, 다양한 이야기를 나누는 샤이니 멤버들의 유쾌한 모습을 담은 이번 영상은 구글 크롬으로 접속 시, 영상을 상하좌우 360도로 감상할 수 있도록 특별 제작해, 색다른 즐거움을 느낄 수 있을 것으로 보인다.

한편, 샤이니는 오는 11일 SBS MTV '더쇼', 13일 Mnet '엠카운트다운', 14일 KBS2TV '뮤직뱅크' 등 각종 음악 프로그램에 출연해 활발한 활동을 이어나갈 예정이다.

anjee85@sportschosun.com