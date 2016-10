조진웅 대상·김혜수 배우상, '시그널' 축포 터뜨렸다 [tvN10 어워즈 종합]

[OSEN=정소영 기자] '응답하라1988', '삼시세끼어촌편', 그리고 조진웅 이서진의 대상부터 이성민과 김혜수의 배우상까지, 더할 나위 없었다.

9일 경기 고양시 일산 킨텍스 제2전시장에서 진행된 'tvN10 어워즈(Awards)'에서는 '시그널'의 조진웅과 예능 부문 이서진이 대상을 '미생'의 이성민과 '시그널'의 김혜수가 각각 남녀 배우상을 수상했다.



'tvN10 어워즈'는 개국 10주년을 맞이한 tvN의 자축 파티 겸 그동안 작품으로 시청자들을 울리고 웃긴 주인공들을 위한 시상식이다. 케이블이라는 이름이 무색한 기록들로 콘텐츠의 힘을 보여준 tvN의 첫 시상식은 그야말로 화려함의 극치였다.

이날 'tvN10 어워즈'는 시상식이라기 보다 축제의 느낌이 강했는데, 그럼에도 불구하고 지난 2006년 10월부터 올해 6월까지 tvN 10년의 역사를 쓴 드라마와 예능 프로그램의 주역들이 모두 총출동한 만큼 이들 중 누가 트로피를 차지할지에 대한 많은 이목이 집중됐다.

특히 시상식 출범 소식이 전해지자마자 초미의 관심을 모았던 대상은 우위를 가릴 수 없을 정도로 치열한 접전을 펼쳤다. 그 결과 대상의 영광은 '시그널'의 조진웅과 예능 부문 이서진에게 향했다. 이어 작품 대상은 '응답하라 1988'과 '삼시세끼-어촌편'이 가져갔다.

대상 외의 수상작들도 많은 박수를 받았다. 최고의 배우상은 '미생'의 이성민과 '시그널'의 김혜수가 차지했고 '또 오해영'의 두 주인공 문정혁과 서현진은 각각 로코킹과 로코퀸상을 수상했다.

또한 10주년을 맞아 진행하는 시상식인 만큼 비단 최근 작품뿐 아니라 과거 방영된 작품 역시 잊지 않았다. 오랜 역사를 자랑하는 '막돼먹은 영애씨'부터 타임슬립물의 시초 '나인', 예능 부문의 '택시'와 '코미디 빅리그'도 트로피를 챙겼다.

아무리 수상 여부는 중요하지 않다고 하지만, 빈 손으로 가는 것은 분명 섭섭하기 마련. 하지만 이날 'tvN10 어워즈'에서는 이런 걱정을 할 필요가 없었다. 개인상 부문으로 노예상(노력하는 예능인상)부터 made in tvN상까지 이름도 독특한 상들로, 권혁수와 이세영 등은 그동안의 피땀을 보상 받았고 서현진 서인국 김슬기 손호준은 tvN이 낳고 키운 스타로 등극했다.

축제의 장답게 축하 공연도 빠지지 않았다. 싸이가 무대 위 등장 '나팔바지'부터 '연예인'까지 신나는 무대를 꾸미는 그의 모습에 앉아있던 스타들 역시 모두 자리에서 일어나 환호를 보냈다. MC 신동엽 역시 "꿈꿔왔던 시상식이다"라며 흥을 감추지 못했다. 오랜만에 함께 무대에 오른 '응답하라 1997'의 주인공 서인국과 정은지의 '올 포 유'와 '응답하라' 시리즈와 함께한 이문세의 무대도 수상의 감동을 더했다.

또한 야구장에서나 볼법한 '키스 타임'도 있었다. 베스트 키스상을 수상하기 전 전광판에 찍힌 스타들이 즉석에서 뽀뽀 미션에 나선 것. 이에 류준열 안재홍 커플부터 강호동 신동엽까지 다양한 주인공들은 화면에 비친 자신의 모습에 수줍어하는 것도 잠시 곧 박력 넘치는 뽀뽀로 모두를 웃음 짓게 했다.

▼대상(드라마)=조진웅

▼대상(예능)=이서진

▼남자 배우=이성민

▼여자 배우=김혜수

▼베스트MC=신동엽

▼예능아이콘=꽃 할배들(이순재, 신구, 박근형, 백일섭)

▼로코킹=문정혁

▼로코퀸=서현진

▼스페셜연기상=성동일

▼PD's 초이스=이제훈, 정상훈

▼코미디 남자=양세형

▼코미디 여자=안영미

▼tvN아시아상=박보검

▼투스타상=조정석

▼개근상(예능)='택시' 이영자

▼개근상(드라마)='막돼먹은영애씨' 김현숙

▼베스트키스='응답하라1997' 서인국 정은지

▼신스틸러 남자='응답하라1988' 김성균

▼신스틸러 여자='응답하라1988' 라미란

▼노예상='SNL' 권혁수, 'SNL'·'코미디빅리그' 이세영

▼콘텐츠 본상(예능)=삼시세끼, 꽃보다 시리즈, 신서유기, SNL코리아, 롤러코스터, 코미디빅리그, 화성인 바이러스, 문제적남자, 더 지니어스, 집밥 백선생

▼made in tvN(드라마여자)='또오해영' 서현진

▼made in tvN(드라마남자)='응답하라1997' 서인국

▼made in tvN(예능 여자)='SNL' 김슬기

▼made in tvN(예능 남자)='삼시세끼' 손호준

▼콘텐츠 본상(드라마)=미생, 디어마이프렌즈, 막돼먹은영애씨, 나인, 또오해영, 시그널, 오나의귀신님, 응답하라 시리즈

[사진] tvN 방송 캡처.