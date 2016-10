'일렉트로닉 뮤직 선구자' 조르지오 모로더 "K팝은 춤추게 한다"

“제 젊은 시절이나 도나 서머의 젊은 시절마저도 지금 한국의 젊은 뮤지션만큼 많은 준비가 돼 있었는가라는 생각이 들어요. 치열한 경쟁 사회에 나갈 준비가 잘 돼 있죠.”



‘일렉트로닉 뮤직의 선구자’로 통하는 이탈리아 출신의 세계적인 작곡가 겸 프로듀서 조르지오 모로더(76)는 6일 오전 상암 MBC 골든마우스홀에서 동시통역사 태인영의 진행으로 열린 특별 인터뷰에서 한국의 젊은 뮤지션들을 이처럼 평가했다.



K팝에 일렉트로닉 뮤직처럼 사람을 춤추게 하는 요소가 있고 이 점이 굉장히 마음에 든다며 “K팝이 더 성장할 준비가 됐다”고 봤다.



그는 한국콘텐츠진흥원 주최 문화체육관광부 후원으로 이날부터 8일까지 상암동 디지털미디어시티와 홍대 일대에서 열리는 ‘2016 서울국제뮤직페어’(뮤콘)에 참석하기 위해 내한했다. 30년 만인 지난해 정규 17집 ‘데자 부(Deja Vu)’를 발매하는 등 ‘살아있는 전설’로 통하는 뮤지션이다. 이 앨범에는 시아, 브리트니 스피어스, 카일리 미노그 등 당대의 슈퍼스타들과 떠오르는 신예 미키 에코 등이 그의 새로운 뮤즈를 자처하며 참여했다.



프랑스의 세계적인 일렉트로닉 듀오 ‘다프트 펑크’에 영향을 준 대표적인 인물로 이 팀이 부른 ‘조르지오 바이 모로더(Giorgio By Moroder)’의 주인공이기도 하다.



이번에 뮤콘 측의 제안으로 한국의 걸그룹 ‘씨스타’와 협업곡을 만들었다. 이날 저녁 씨스타와 함께 무대에서 이 곡을 공개한다. “씨스타 기존의 노래에 약간의 이탈리아적인 멜로디가 살짝 가미됐다고 느껴졌어요. 씨스타뿐만 아니라 한국의 아이돌 그룹에 대해 정말 연속해서 놀라고 있어요. 노래와 춤 실력이 뛰어나죠. 일주일에 한두번 한국 음악방송을 봐요. 가수들이 마스크를 쓰고 나오는 ‘복면가왕’도 재미있게 봤습니다.”



지드래곤과 소녀시대를 좋게 봤다고 했다. 지드래곤은 송라이팅 실력 뿐 아니라 공연예술가라는 점을 마음에 들어했다. 소녀시대는 약 7년 전 당시 19세이던 자신의 아들을 통해 접했다. “아들이 영상을 보고 노래를 들어보라고 했어요. 아름다운 소녀들이더라고요. 이들의 모습과 노래에서 영감을 받기도 했어요. 이후 싸이가 나타나서 세계 음악시장이 뒤흔들어놓았죠. 20억명 이상이 유튜브를 통해 ‘강남스타일’ 뮤직비디오를 본 건 정말 큰 히트에요.”



한국 가수들의 해외 진출이 활발하게 이뤄지기 위해서는 “영어 능력이 필수”라고 강조했다. “한국말로 된 가사는 세계인에게 어필하기는 힘들죠. (스페인 듀오 ‘로스 델 리오의’) ‘마카레나’는 영어는 아니지만 예외로 할 수 있고, 영어로 된 좋은 가사를 갖추는 것이 중요합니다.”



그렇다면 세계적인 히트곡을 만들어낼 수 있을 것이라고 강조했다. “(영어를 쓰는) 미국, 영국, 호주 아티스들은 혜택을 받는다고 볼 수 있죠. 이탈리아 가수들도 언어가 다르다는 것이 맹점이에요.”



해외 진출을 위해서는 이와 함께 “적당한 기회를 엿봐야 해요. 진출 시점이 중요하죠. 타킷으로 하는 국가도 잘 골라야 합니다. 운도 따라야 하죠”라고 첨언했다.



한국 팬들에게는 특히 88서울 올림픽 주제곡인 ‘손에 손잡고’의 작곡가로 유명하다. 혼성그룹 ‘코리아나’가 부른 이 곡의 멜로디는 원래 그의 머릿속에 간직하고 있던 것이다.



그가 한국에 처음 온 건 1986년. 서울올림픽조직원회가 그해 서울에서 열린 ‘86 아시안 게임’을 보며 이 곡을 구체화했고, 영어 가사에 ‘아리랑’을 포함시켰다. “한국 분들과 세계를 다니면서 이 노래를 공연했던 기억이 나네요.”



모로더는 70년대 도나 서머의 전성기를 함께하며 디스코의 시대를 이끈 프로듀서다. “도나 서머라는 굉장히 젊고 아름다운 가수를 만나게 돼 행운이었죠. 그녀가 부른 ‘러브 투 러브 유 베이비(Love To Love You Baby)’가 제 경력의 본격적인 시작이었어요.”



이 전자음악의 거장은 인터넷, 애플의 아이튠스 등의 기술의 발달이 음악 산업을 급격하게 변화시켰다고 봤다. “젊은 사람들이 제 노래를 아는 것이 놀라워요. 이 친구들은 인터넷으로 ‘모로더’ ‘도나 서머’ 등을 검색해서 노래를 듣죠. 인터넷이 국경뿐 아니라 세대 간의 통합도 도와주는 겁니다.”



이와 함께 레이블을 찾지 못한 실력 있는 젊은 뮤지션들이 SNS 등을 통해 자신의 곡을 세상에 알릴 기회가 많아졌다며 “적은 비용을 들이고도 자신의 곡을 많은 사람들에게 들려줄 수 있다”고 덧붙였다.



모로더는 영화 ‘미드나이트 익스프레스’ ‘플래시 댄스’ ‘탑건’ OST 작곡자로도 유명하다. 노래와 영상이 잘 맞아떨어졌던 ‘플래시 댄스’ OST가 기억에 남는다고 했다. 복잡한 대도시 피츠버그의 한 제철 공장의 용접공으로 일하면서 밤에는 나이트 클럽의 플로어 댄서로 일하는 18세의 소녀 ‘알렉스 오웬스’의 이야기다. “스타킹을 신는 장면 기억나시죠? 하하.”



급격한 변화 속에서도 오랫동안 대중음악계 거장으로 자리매김한 그에게 불변의 가치는 “품질”이라고 했다. “단순한 노래지만 귀에 쏙 들어오고, 청취자의 흥미를 유발해야 좋은 노래죠.”



모로더는 이날 오후 열린 기자간담회에서 후배 뮤지션들에 대한 조언을 묻자 “첫 째도 일, 두 번째도 일, 세 번째도 일”이 라고 웃었다. “10곡을 작곡하면 그 중에서 한곡만 히트할 확률이 큽니다. 그러니까 다른 히트곡을 내려면 또 10곡을 만들어야죠. 멜로디 라인, 가수 음역대 등을 고려해야 하기 때문에 히트곡을 만드는 것이 쉽지 않아요. 절대 포기하지 마세요. K팝 가수들은 이미 많은 노력을 하고 있다는 걸 알기 때문에 좀만 더 노력하면 좋은 결과를 얻을 수 있을 겁니다.”

