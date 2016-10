컴백 샤이니 1 of 1, 새로운 장르로 '오직 하나뿐인 사랑' 전해 "어디서 볼 수 있나?"

컴백 샤이니 1 of 1 /SM엔터테인먼트 제공

아이돌그룹 샤이니가 새로운 장르 뉴잭스윙에 도전장을 내밀었다.



샤이니는 5일 0시 멜론, 지니, 네이버 뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 멤버들의 다채로운 음악적 면모를 엿볼 수 있는 정규 5집 앨범 전곡의 음원을 공개했다. 또한 공식 홈페이지 및 유튜브 SM TOWN 채널 등을 통해 타이틀 곡 '1 of 1' 뮤직비디오도 동시 오픈해 뜨거운 관심을 얻었다.



이번 타이틀 곡 '1 of 1'은 90년대를 풍미한 뉴잭스윙 장르의 곡으로, 펑키한 리듬과 부드러운 R&B 선율의 조화가 강한 인상을 남긴다. 레트로한 느낌을 샤이니만의 세련된 감성으로 해석해 듣는 이를 매료시킴은 물론 가사에는 한 여자에게 '오직 하나뿐인 사랑'을 전한다는 내용을 담아 눈길을 끈다.



이어 샤이니 멤버 종현이 직접 작곡에 참여한 Two-Step 장르의 팝 곡인 수록곡 'Prism'은 사랑하는 사람의 마음을 프리즘에 비유한 독특한 표현으로 음악 팬들의 귀를 매료시켰다.



샤이니는 오는 6일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 오는 7일 KBS '뮤직뱅크', 9일 SBS '인기가요' 등 각종 음악 프로그램에 출연해 정규 5집 '1 of 1'(원 오브 원)의 컴백 무대를 선보일 예정이다.



'엠카운트다운'과 '인기가요'에서는 타 이틀 곡 '1 of 1' 및 수록곡 'Prism'(프리즘)을, '뮤직뱅크'에서는 타이틀곡과 수록곡 'Feel Good'(필 굿)을 방송 최초로 선사하며 화려한 컴백 무대를 꾸밀 예정이다.



한편, 샤이니는 각종 음악 방송을 비롯해 오는 7일 2016 DMC 페스티벌 라디오 DJ 콘서트, 8일 2016 DMC 페스티벌 코리안 뮤직웨이브 등에도 출연한다.