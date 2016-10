샤이니/SM 엔터테인먼트 제공



아이돌 그룹 샤이니가 정규 5집 타이틀곡 '원 오브 원(1 of 1)'으로 컴백하자마자 각종 음원차트 1위를 차지했다.



5일 오전 공개된 샤이니의 정규 5집 타이틀곡 '원 오브 원(1 of 1)'은 지니뮤직과 네이버뮤직, 벅스 등 실시간 음원차트 1위를 기록했다.



샤이니는 이 곡 이외에도 '투명우산', 'Prism', 'Feel Good' 등 주요 수록곡들을 음원차트 상위권에 올려놓으며 강세를 나타냈다.



늘 새롭고 독창적인 컨셉으로 사랑받는 샤이니는 이번 정규 5집 '원 오브 원(1 of 1)'을 통해 1990년대 복고 컨셉에 도전해 화제가 됐다.



펑키한 리듬은 80년대 후반부터 90년대까지의 레트로한 감성을 담아냈다. 샤이니는 어딘가 촌스러운 듯, 세련된 의상과 컨셉으로 '원 오브 원(1 of 1)' 소화했다는 후문이다.



한편 '1 of 1'은 한 여자에게 오직 하나뿐인 사랑을 전한다는 내용을 담은 곡이다.