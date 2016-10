[Oh!llywood] 역대 사망자 수가 가장 많은 영화 1위는?

[OSEN=최나영 기자] 역대 사망자가 가장 등장한 영화는 무엇일까.

'더가디언'의 최근 조사에 따르면 해당 작품은 할리우드 블록버스터이자 마블의 슈퍼히어로물인 '가디언즈 오브 갤럭시'다.

'가디언즈 오브 갤럭시'에서 노바 콥스 등이 만들어내는 사망자 수는 약 8만 3,871명이다. 이는 1940년대부터 집계한 할리우드 영화 중 가장 많은 사망자 숫자다.

더불어 눈길을 끄는 것은 J.R.R 톨킨 작가의 가족 영화들이 일반 호러영화들 보다 더 많은 사망자수를 기록했다는 사실이다. 그의 작품은 10위권 안에 세 작품이나 이름을 올려 눈길을 끈다.



- 다음은 가장 많은 사망자수를 기록한 할리우드 영화 톱10

1. 가디언즈 오브 갤럭시(Guardians of the Galaxy, 2014) – 83,871(스크린 속 죽음)

2. 드라큘라: 전설의 시작(Dracula Untold, 2014) – 5,687

3. 썸 오브 올 피어스(The Sum of All fears, 2002) – 2,922

4. 반지의 제왕:왕의 귀환(The Lord of the Rings: Return of the King 2003) - 2,798

5. 300:제국의 부활(300: Rise of An Empire, 2014) – 2,234

6. 반지의 제앙:두 개의 탑(Lord of the Rings: The Two Towers, 2002) – 1,741

7. 매트릭스 레볼루션(The Matrix Revolutions, 2003) – 1,647

8. 호빗 : 다섯 군대 전투 (The Hobbit: The Battle of the Five Armies, 2014) – 1,417

9. 브레이브하트(Braveheart, 1995) – 1,297

10.어벤져스(The Avengers, 2012) – 1,019 / nyc@osen.co.kr

[사진] '가디언즈 오브 갤럭시' 스틸