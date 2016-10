필리핀 두테르테, 오바마에 또 독설…"지옥에나 가라"

로드리고 두테르테 필리핀 대통령./조선일보DB

로드리고 두테르테 필리핀 대통령이 버락 오바마 미국 대통령을 향해 또다시 막말을 했다.



4일(현지시각) 필리핀 GMA 방송에 따르면 두테르테 대통령은 이날 필리핀의 한 지방자치 관련 행사에서 자신이 주도하는 ‘마약과의 전쟁’에 대해 비판적인 오바마 대통령을 언급하며 “지옥에나 가라(You can go to hell)”라고 말했다.



이 자리에서 두테르테 대통령은 “앞으로 미국과 필리핀의 합동 군사훈련을 중단하겠다”는 입장도 재확인했다.



그는 지난 9월 초에도 라오스에서 열린 동남아국가연합(아세안) 정상회의를 앞두고 “(필리핀의 마약 용의자 사살과 관련해 오바마가 인권 문제를 제기하면) ‘푸탕 이나’(개XX)라고 욕할 것”이라고 말했다.



이 때문에 버락 오바마 대통령은 아세아 정상회의 기간에 예정된 미국과 필리핀의 첫 정상회담을 취소하기도 했다.



오바마 대통령은 당시 기자회견을 통해 “올바른 방법으로 범죄와의 전쟁 을 하라”고 두테르테 대통령에게 촉구했다. 이에 두테르테 대통령은 “미국이 필리핀 식민지배 때 저지른 만행을 생각해보라”고 맞받아쳤다.



두테르테 대통령은 이후 미국과의 남중국해 합동 순찰과 연합 군사훈련을 중단하고, 24년 만에 미군의 필리핀 재주둔을 허용하는 양국 방위협력확대협정(EDCA)의 폐기 가능성을 경고하는 등 ‘반미 행보’를 이어가고 있다.