수필집 '무서록'과 국화차 한 잔… 옥돌 같은 문장, 섬돌 같은 풍경에 마음이 따스해지네

[김미리 기자의 소소한 안목] 성북동 이태준 고택 '수연산방'

수필에선 사각사각 연필 소리가 난다. 자신의 마음 소리에 귀 기울여 찬찬히 써내려가는 '글 주인'의 생생한 모습이 문장 한 올 한 올 스며 있어서랄까. 수필을 '심적 나체(心的 裸體)', 즉 '마음 알몸'이라 일컬은 이가 있으니 월북작가 상허 이태준(1904~?)이다. '가마귀' '달밤' 같은 소설을 발표해 당대에 '시는 정지용, 소설은 이태준'이라는 말이 있을 정도로 이름 날린 작가지만 문장가로서의 진면목을 보여준 작품은 1941년 발간한 수필집 '무서록(無序錄)'이라고들 한다.



'순서(序) 없이(無) 적은(錄) 글.' 겸손하게 몸 낮춘 제목부터가 무기교의 글인 수필의 멋을 한껏 머금었다. 지난가을 선배가 건네준 이 얇디얇은 주홍빛 문고판 책을 계절이 한 바퀴 돌 동안 묵혀 뒀다가 얼마 전 꺼냈다. 75년 전 빛나는 감성 앞에 바싹 말라비틀어진 나의 '마음 알몸'이 민망해졌다.



무서록의 글감은 일상에서 눈 머문 것들이다. 문갑에 놓인 한 떨기 수선(水仙), 미닫이 창호지에 붙인 맨드라미잎, 칫솔질하다 바라본 성곽 풍경…. 가만 보면 삶의 지름 한가운데 있는 중심점은 늘 '집'이다. 이 낭만 넘치는 '글 주인'은 고아한 취미를 가진 '집주인'이기도 했다. 운 좋게도 그의 집이 옛 모습을 거의 간직한 채 남아 있다.



성북동 248번지, 작은 솟을대문에 '수연산방(壽硯山房)'이라는 현판 건 오래 된 한옥집이다. 이태준은 1933년 이 집을 지어 1946년 월북하기까지 살았다. 월북 작가로 그의 존재가 지워진 세월 동안 남은 누이 가족이 살림집으로 쓰다가 해금 조치 이후 1999년 누나의 큰딸인 조상명(66)씨가 전통 찻집을 열어 지금까지 운영하고 있다.





이태준의 한옥집 ‘수연산방(壽硯山房)’ 안채에 달린 누각 문향루(聞香樓). 열어둔 창 밖으로 가을 오는 소리가 들린다. / 김미리 기자

"그들의 연장 자국은 무디나 미덥고, 자연스럽다. 이들의 손에서 제작되는 우리 집은 아무리 요새 시쳇(時體)집이라도 얼마쯤 날림기는 적을 것을 은근히 기뻐하며 바란다."(무서록 '목수' 중) 대청을 가운데 두고 왼쪽엔 건넌방, 오른쪽엔 안방, 뒤편엔 부엌을 달아 T자형으로 만든 개량 한옥이라 지을 당시엔 '요새 집'이라 불리던 곳이 지금은 서울 시내 몇 안 남은 고택이 됐다. 안채 오른쪽 아(亞)자형 난간 두른 누마루엔 추사의 글씨를 따 상허가 만들었다는 '문향루(聞香樓)' 낡은 현판이 붙어 있다. 이태준과 함께 구인회(九人會) 활동을 하며 문지방 닳도록 이 집을 드나들었다는 이상, 김유정, 정지용이 풍류를 나눴던 곳이리라.



댓돌 바로 아래 토란과 맨드라미 사이 긴 잎을 뻗은 난초가 유독 눈에 띈다. 상허가 특히나 사랑했던 사란(絲蘭)이다. 문인란(文人蘭) 중에서도 최고로 꼽히는 난이다. 신(神)은 디테일에 있다(God is in the details― 건축가 미스 반데어로에)고 했던가. 책이 지루할 때 붓이 막힐 때 닦아주곤 했다는 유곡군자(幽谷君子)마저도 고매한 안목 담아 최고의 것을 고른 이 조선의 스타일리스트를 어찌 사랑하지 않을 수 있을까.



대청마루엔 1941년 이태준이 아내, 오남매 자녀와 상심루(賞心樓) 앞에서 찍은 가족사진이 걸려 있다. 떠나간 주인이 돌아와 행여 못 알아볼까 봐 제 모습 그대로 80년을 하염없이 기다린 이 집을, 하늘 위 상허는 대견하게 지켜보리라.



작가가 애정했던 계절 가을이다. "가을꽃들은 아지랑이와 새소리를 모른다. 찬 달빛과 늙은 벌레 소리에 피고 지는 것이 그들의 슬픔이요 또한 명예이다."(무서록 '가을꽃' 중) 어딘가 처연하고, 작가의 삶을 닮은 계절이다. 이 가을 무서록 한 권 들고 수연산방으로 가 국화차 한 잔 마셔보는 건 어떨까. 옥돌 같은 문장이, 섬돌 같은 풍경이 헛헛한 마음 따스히 데워줄 테니.