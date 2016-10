'컴백' 샤이니, 오늘 자정 정규 5집 '1 of 1' 전격 공개

[OSEN=김보라 기자] 그룹 샤이니의 다섯 번째 정규 앨범 ‘1 of 1’(원 오브 원)이 전격 공개된다.

샤이니는 오늘(4일) 자정 12시(5일 0시) 멜론, 지니, 네이버 뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 멤버들의 다채로운 음악적 면모를 엿볼 수 있는 정규 5집 앨범 전곡의 음원을 공개한다. 공식 홈페이지 및 유튜브 SM TOWN 채널 등을 통해 타이틀 곡 ‘1 of 1’ 뮤직비디오도 동시 오픈할 예정이어서 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 관심을 얻을 것으로 보인다.

특히 이번 앨범은 한 여자에게 오직 하나뿐인 사랑을 전한다는 내용이 담긴 뉴잭스윙 장르의 타이틀 곡 ‘1 of 1’부터 80년대 레트로 사운드와 현대적인 일렉트로 팝이 어우러진 댄스 곡 ‘Feel Good’(필 굿), LP에서 흘러나오는 느낌을 주는 노이즈 음과 아련한 도입부의 멜로디가 특징인 ‘투명 우산 (Don’t Let Me Go)’, 80년대 특유의 사운드가 인상적인 ‘SHIFT’(시프트)까지 아날로그적인 감성과 세련된 사운드의 조화가 돋보이는 곡들이 수록돼 있어 샤이니의 개성 강한 음악 세계를 만나기에 충분하다는 평이다.

또한 싱어송라이터로 자리매김한 종현이 작곡에 참여한 ‘Prism’(프리즘), 종현, 민호, 키가 작사해 샤이니만의 오리지널리티를 표현한 ‘Don’t Stop’(돈트 스탑), 팬들을 위해 온유가 작사한 스페셜 트랙 ‘So Amazing’(쏘 어메이징) 등 총 9곡이 수록돼 이번 정규 5집 앨범에 대한 기대감을 더욱 고조시킨다.

더불어 타이틀 곡 ‘1 of 1’ 뮤직비디오는 곡의 콘셉트와 맞게 90년대 뉴잭스윙 무드의 세트와 의상에 현대적인 해석을 더해 심플하고 절제된 분위기의 새로운 복고 스타일로 제작했다고 한다.

앞서 지난 3일에는 공식 홈페이지에 한정판 카세트 테이프를 포함한 앨범 사양이 공개되었으며, 오늘은 공식 홈페이지, 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 ‘1 of 1’ 뮤직비디오 티저 영상을 오픈해 감각적인 영상으로 음악 팬들의 이목을 완벽하게 사로잡았다.

샤이니는 오는 6일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 7일 KBS ‘뮤직뱅크’, 9일 SBS ‘인기가요’ 등 각종 음악 프로그램을 비롯해 7일 2016 DMC 페스티벌 라디오 DJ 콘서트, 8일 2016 DMC 페스티벌 코리안 뮤직웨이브 등 콘서트에도 출연해 화려한 무대를 선보일 예정이다./ purplish@osen.co.kr

[사진] SM 제공