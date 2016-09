김주나, 데뷔 첫 버스킹 대성공..오늘도 신촌에 뜬다!

[OSEN=김보라 기자] 가수 김주나가 데뷔 후 첫 버스킹 공연을 성공적으로 마친 가운데 오늘도 공연을 이어간다.

김주나는 지난달 30일 서울 서대문구 창천동 연세로 버스킹 스테이지에서 데뷔곡 '썸머 드림(Summer Dream)'의 발매를 기념해 버스킹 공연을 개최했다. 이날 공연장은 김주나의 보이스에 매료된 시민들의 발걸음이 이어졌다.

김주나는 데뷔 후 처음으로 갖는 버스킹 공연에서 팬들에게 특별한 무대를 선사했다. 라이브 무대의 매력을 살려, 서로 소통하는 자리로 관객들과 함께 호흡하며 교감했다.

이번 버스킹 공연에서 데뷔곡 '썸머 드림'을 비롯해 Mnet '프로듀스 101' 미션곡 'Don't Matter', 2NE1의 'Come Back Home', 나비의 '길에서', 더피의 'Mercy', 앨리샤 키스의 'No one' 등 가요부터 소울풀한 팝송까지 다채로운 구성으로 공연을 가득 채웠다.

김주나 특유의 허스키한 보이스와 깊은 감성은 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다. 이날 그녀는 즉석에서 팬들에게 사인 CD를 선물했고, 사람들 한 명 한 명과 아이컨택을 하는 등 팬들과 적극적인 소통으로 성실한 자세를 보여줬다.

김주나는 오늘(1일) 오후 3시 신촌 연세로 버스킹 스테이지에서 추가로 버스킹 공연을 펼치며 팬들과 만날 예정이다./ purplish@osen.co.kr

[사진] 뮤직K 제공