[톱클래스] 여러 쇼핑몰의 위시 리스트를 하나의 장바구니에

온라인 쇼핑을 즐기는 사람이라면 스마트폰에 최소 세 개 이상의 쇼핑몰 애플리케이션(이하 앱)이 설치돼 있다. 여러 사이트를 구경하다 보면 ‘이거 나중에 사야지’라고 생각할 때가 있다. 위시어폰은 그 ‘나중에 살 것들’을 하나의 장바구니에 모아주는 앱이다.

지난 7월 6일 ‘2016 여성창업경진대회’에서 대상을 수상하며 아이디어의 독창성을 인정받았다. 9월 정식 버전을 출시한 강지형·이단비 공동대표를 만났다.





위시어폰은 소원을 뜻하는 ‘wish’와 전치사 ‘upon’을 결합한 말이다. 소비자들이 원하는 걸 들어준다는 의미에서 ‘wish’를 앱 이름에 꼭 넣고 싶었다.

“우연히 만화영화 〈피노키오〉의 OST인 ‘When you wish upon a star’를 듣게 됐어요. 문장이 기니까 앞뒤를 자르고 가운데를 붙여봤어요. 문법적으로는 안 맞아도 브랜드 이름이니까 괜찮을 것 같았어요. 주변 외국인 친구들에게 물어보니 다행히 입에 잘 붙는다고 하더라고요.”(이단비)

지난해 6월 9일 같은 이름의 회사를 설립했다. 앱과 회사의 이름이 같아도 될까 고민했지만 당분간은 위시어폰 앱 하나에 집중할 것 같아 그대로 뒀다. 창업 당시 위시어폰의 구성원은 강지형·이단비 공동대표 두 명이었다. 시험 버전을 출시한 이후 계속 업그레이드를 하려니 인력과 장비가 부족했다. 새로운 멤버를 모집하기 위해 채용 공고를 냈다.

여성창업경진대회는 창업한 지 2년 미만의 스타트업 중 여성이 대표를 맡고 있는 곳만 참가할 수 있다. 여성의 우수 창업 아이템을 발굴하고 포상함으로써 여성의 창업을 응원하기 위해 매년 열리는 대회다. 창업한 지 1년이 갓 넘고 두 명의 여성이 공동대표인 위시어폰은 적합한 참가자였다.

“400여 개 팀 중 12팀이 서류전형과 1차 프레젠테이션을 통과했어요. 마지막 발표 자리에서 다른 팀의 아이디어를 듣는데 정말 다들 쟁쟁하더라고요. 대상까지 받을 거라고 생각하지 못했어요. 기존 쇼핑 앱의 불편함을 해소할 수 있고 해외로 확장하기에 용이한 서비스라는 면에서 긍정적인 평가를 받았다고 생각합니다.”(이단비)

7월에 새로운 멤버 이나경 디자이너와 임솔 엔지니어를 뽑아 위시어폰의 멤버는 네 명이 됐다. 사무실은 숙명여대 창업교육센터에 마련했다. 그 전까지는 강지형·이단비 대표가 함께 살고 있는 오피스텔이 집이자 사업장이었다.

직장 선후배였던 그들은 CJ의 CGV 신사업팀에서 처음 만났다. 스크린뿐만 아니라 상영관 좌우 벽까지 총 세 면에 영화를 상영하는 ‘스크린X’를 구현하는 3년간의 프로젝트를 함께 진행했다. 학부 때는 항공우주공학을 전공하고 문화기술대학원에서 영상기술을 공부한 강지형 대표는 기술개발팀 사원이었고, 이단비 대표는 대학교와 대학원에서 경영학을 공부한 사업기획팀 과장이었다.

“그때 신사업팀에서 함께 일한 사람들끼리 정말 사이가 좋았어요. 사적으로도 친해져서 일본 여행도 같이 가고, 서로 집에도 자주 놀러 갈 정도였어요. 지형님과 저는 특히 성격이나 일하는 스타일이 잘 맞아서 새로운 사업을 함께 구상할 수 있었던 것 같아요.”(이단비)

이 대표는 퇴근 후 강 대표와 맥주를 마시는 자리에서 평소에 모바일 쇼핑을 하면서 불편하다고 느꼈던 점을 이야기했다. 만남이 잦다보니 불편함을 해결할 수 있는 방안까지 구체적으로 이야기하게 됐다. 이 대표의 문제의식에서 출발한 아이디어에 공감한 강 대표는 망설이지 않고 “한번 만들어보자”고 했다.

“저는 처음에 단비님의 아이디어를 듣자마자 좋다고 생각했어요. 그동안의 쇼핑 앱은 편리성을 높이는 데 집중돼 있었는데, 차별화된 콘텐츠를 제공할 수 있을 것 같아 좋았어요. 당시에는 이렇게 사업화될 줄 모르고 그냥 재밌겠다는 생각에 앱 개발을 제안했어요.”(강지형)



유럽 진출에 대한 자신감