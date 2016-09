'슈스케2016' 측 "김영근 음원 공개…앞으로도 계속"

[OSEN=박현민 기자] Mnet '슈퍼스타K 2016' 참가자 김영근이 부른 'Lay Me Down' 음원이 오늘(29일) 낮 12시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

김영근은 지난주 방송된 '슈퍼스타K 2016' 1화에서 'Lay Me Down', '탈진' 무대로 심사위원과 시청자의 마음을 모두 사로잡으며 진한 감동을 선사한 주인공. 방송 직후 공개된 김영근의 '탈진' 음원은 공개와 동시에 각종 음원사이트에서 차트 상위권에 오르는 것은 물론, 원곡인 샘 스미스의 'Lay Me Down'도 차트에서 역주행 하는 등 시청자들의 뜨거운 관심을 모았다.

특히, 방송 이후 제작진에게 김영근의 'Lay Me Down' 음원을 공개해 달라는 시청자들의 요청이 끊이지 않아 오늘 낮 12시 음원을 공개하기로 결정했다. 앞서 공개된 김영근의 '탈진' 음원이 뜨거운 반응을 얻고 있는 가운데, 추가 공개된 'Lay Me Down'이 열기를 이어갈 수 있을지 기대를 모은다.

김태은 '슈퍼스타K 2016' 총괄 프로듀서는 "'탈진' 음원 공개 이후 수 많은 시청자들이 메일과 SNS를 통해 김영근의 'Lay Me Down' 음원 공개를 요청해 뒤늦게 발매하기로 결정했다”며, “시청자들이 소장하고 싶어하는 참가자들의 음원을 계속해서 발매할 계획이다. 앞으로의 방송도 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

이외에도 '슈퍼스타K 2016' 제작진은 네이버 TV캐스트에 지난 1화 방송에 출연한 김영근, 이지은, 조민욱, 이진 등 화제의 참가자들의 미공개 자기소개 영상을 공개했다. 공개된 영상에서 4명의 참가자들은 각자의 개성과 색깔이 묻어나는 자기소개로 눈길을 끌고 있다.

개성 있는 실력파 참가자들의 무대로 안방 시청자들의 눈과 귀를 사로잡고 있는 Mnet '슈퍼스타K 2016' 2화는 29일 오후 9시 40분에 방송된다. / gato@osen.co.kr

[사진] Mnet 제공.