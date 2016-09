크라운제이, 서인영도 반할 신상눈빛 근황 공개…"Outchea in these streets with my hitta"

서인영의 가상 남편 크라운제이가 근황을 공개했다./인스타그램



서인영의 가상 남편으로 예능에 출연했던 가수 크라운제이의 근황사진이 네티즌들의 관심을 받고 있다.



29일 크라운제이는 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속 크라운제이는 스냅백을 쓰고 자연스럽게 카메라를 응시하고 있다.



크라운제이는 사진과 함께 'Outchea in these streets with my hitta'라는 글을 남겼다.



한편 지난 28일 방송된 MBC '황금어장 라디오스타'에 서인영이 출연해 크라운제이를 언급해 눈길을 끌었다.



이날 방송에서 서인영은 "크라운제이와 결혼 할 마음이 조금은 있다"고 폭탄 발언을 해 모두를 놀라게 했다.



이어 서인영은 "지금 처음 이야기하는 건데 '오빠가 결혼은 나랑 하자'고 한 적도 있다"며 "나쁘지는 않을 것 같다. 이만큼 나를 맞춰줄 남자가 있을까 싶다"고 덧붙였다.



서인영과 크라운제이는 과거 MBC 예능프로그램 '우리 결혼했어요'를 통해 인연을 맺었다.



당시를 회상하던 서인영은 "우결 촬영 당시 촬영기간 중에는 서로 연인이 없어야 한다고 생각했다"며 "크 라운제이와 진짜 결혼한 것처럼 방송에 임했다"고 털어놨다.



크라운제이 서인영 소식을 접한 네티즌들은 "꼭 결혼해서 이번엔 리얼 우결찍어주세요(sohe****)", "근데 둘이 진짜 소울메이트처럼 잘 어울림(eldo****)", "와 대박 이거 완전 진짜 사랑같은데(boss****)", "둘다 잘 됐으면 좋겠네요(sytt****)" 등의 반응을 보였다.