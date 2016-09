한국 내 연예 활동을 꿈꾸는 외국인 여성들에게, 한 미국여성의 당부

유튜브(Youtube)에서 한국문화 소개 채널을 운영하는 미국 여성 휘트니가 한국드라마 출연 사기(scam)를 당했던 사연을 소개했다. 휘트니는 채널 구독자 수가 18만명에 이르는 유튜브 업로더다.





유튜브 캡처



다음은 지난 9일 그가 소개한 사연.

2011년 휘트니가 한국의 한 회사에서 인턴으로 일하며 한국어를 배울 때의 일이었다. 친분이 있던 한 방송사 작가가 그에게 지인이 외국인 단역배우가 필요하다며 연락을 걸어왔고, 그에게 한국드라마에 출연할 생각이 없느냐고 물었다.



평소 한국에서 연기자 생활을 하는 것에 관심이 많았던 그는 이 방송작가의 제안을 흔쾌히 받아들였고, 오디션 장소와 시간을 안내받았다. 한국드라마에 출연한다는 기대에 부푼 휘트니는 한껏 멋을 부리고 안내받은 오디션 장소로 갔지만…



그러나 서울의 한 외곽에 있는 오디션 장소는 회사 사무실이라기보다는 술집에 가까운 분위기였다. 건물 주변은 으슥했고, ‘오디션’ 장소도 낡은 건물의 지하실이었다.



휘트니를 맞이한 건 중년 남녀였다. 이들은 휘트니에게 다짜고짜 대본을 주며 연기를 시켰다고 했다. 휘트니는 자신이 맡은 배역에 대한 자세한 설명도 듣지 못한 채 연기를 했고, 그 탓에 실력을 제대로 발휘하지 못했다.





페이스북 캡처



두 남녀는 휘트니에게 “연기에는 소질이 없다(your acting really sucks!)”고 혹평한 뒤, 그에게 “다른 재능은 없느냐”며 춤과 노래를 시켰다.



평소 K팝을 즐겨듣던 그는 그 자리에서 걸그룹 2NE1의 노래를 부르며 춤을 췄고, 이에 남성은 손뼉을 치며 휘트니에게 “연기자로서 재능이 있다”며 칭찬을 했다.



그러면서 이 남성은 휘트니에게 막무가내로 “앞으로 네 매니저를 맡아서, 지금부터 함께 일하겠다”고 했다. 그러더니 얼마 지나지 않아 휘트니가 있는 방안으로 여러 명의 직장인 남성이 들어왔다고 했다. 이들은 휘트니 주위를 둘러싸고 앉아 술을 시키기 시작했다고.



이 직장인들은 술을 마시며 휘트니에게 “어디서 왔느냐?” “미국에서 무슨 일을 했느냐” 등의 질문을 던지기 시작했다. 이들은 음흉하게 휘트니에게 “단둘이 방에 들어가 10분만 이야기를 할 수 있느냐?” “노래 좀 불러줄 수 있느냐” 등 황당한 요구도 했다.



휘트니가 항의하자 그의 오디션을 봤던 중년 남녀는 “바쁘니 좀 도와달라. 사람들과 재밌게 놀아 달라(just relax and have fun)”고 말했다. 그가 드라마 오디션 장소라고 생각했던 그 지하실은, 직장인 남성을 대상으로 한 술집이었던 것이다.



결국 휘트니는 건물 지하실을 도망치듯 빠져나왔다. 아까 휘트니를 맞이했던 중년여성은 그에게 전화를 걸어 “곧 연예기획사 사장님이 가게로 온다”며 “네 재능을 선보일 절호의 기회”라고 꾀었다고(manipulated). 휘트니는 이 업소가 어느 한 연예기획사가 운영하는 것 같은 느낌을 받았다고 했다.





페이스북 캡처



드라마 출연 사기를 경험한 휘트니는 그 이후론 당시 사건이 벌어진 곳 근처엔 얼씬도 하지 않는다고 한다. 이 일을 계기로, 한국드라마에 대한 관심이 뚝 떨어졌다고.



휘트니는 5년 전 일을 지금에 와서 공개하는 이유에 대해 “한국에서 연예활동을 하는 꿈을 가진 외국인 여성들이 많다”면서 “이 들이 자신과 같은 실수를 저지르지 않았으면 하는 마음에서 영상을 촬영했다”고 했다.



그러면서 휘트니는 “이 일 하나로 한국인 전부가 나쁘다고 일반화하지는 말아 달라”고 외국 네티즌들에게 부탁했다. 그는 “자신이 만난 한국인 대부분은 착하고 친절했다”는 말도 덧붙였다.



9일 유튜브를 통해 공개된 이 영상은 현재까지 조회 수 4만8000건을 기록했다.