윤민수X에일리, 역대급 듀엣..'일리와봐'서 뭐 부르나

[OSEN=정준화 기자] 윤민수, 에일리가 '일리와바' 콘서트의 셋 리스트를 공개했다.



27일, '일리와바' 콘서트의 공동 주최를 맡은 워너뮤직코리아와 제이지스타는 오는 10월 8일 펼쳐지는 '일리와바' 콘서트의 셋 리스트 일부를 공개했다. 역대급 콜라보인 만큼 셋 리스트에 대한 궁금증도 높았던 터라 공개와 동시에 뜨거운 주목을 받고 있다.



공개된 셋 리스트에는 얼마 전 SBS '판타스틱 듀오'에서 윤민수가 열창해 화제를 불러일으켰던 '한숨'부터 바이브의 히트곡 '술이야', '바래다주는 길', '사진을 보다가'가 담겨있다. 에일리의 '너나 잘해'와 신곡 'IF YOU', 데뷔곡인 'HEAVEN', 'YOU AND I'까지 담겨 있어 둘의 히트곡 메들리를 라이브로 들을 수 있는 공연을 예고해 팬들의 기대감을 높이고 있다.



특히, 모두가 기대하던 특별 무대인 윤민수와 에일리의 듀엣곡 소식이 셋 리스트에&n! bsp;공개돼 과연 두 사람이 어떤 곡 으로 팬들을 감동 하게 할지 귀추가 주목된다.



앞서 공개됐던 홍보 영상 속에서 두 사람은 "준비 많이 했으니 같이 좋은 시간 보냈으면 좋겠다", "많이 많이 기대해달라"라는 인사를 전하며 콘서트에 대한 애정과 열정을 보였다.



한편, 윤민수와 에일리의 '일리와바' 콘서트는 다가오는 10월 8일 토요일 오후 7시, 고려대학교 화정체육관에서 펼쳐진다.

/joonamana@osen.co.kr