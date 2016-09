[윤희영의 News English] 나무에서 배우는 인생 교훈

가을을 또 다른 봄이라고 한다. 모든 잎이 꽃이 되는 제2의 봄. 그들도 얼마 안 가서(before long) 지게 될(fall from the trees) 것이다. 나무가 아무리 높이 자라도 떨어지는 잎들(falling leaves)은 뿌리로 돌아간다. 그런 미덕이 있다(have such a virtue). 미국 속담에 "나무는 자기방어를 위한 경우를 제외하곤(except in self defense) 결코 자동차를 들이받지 않는다"는 것이 있다. 자동차뿐 아니라 그 무엇도 먼저 도발하지(take the first shot) 않는다. 해를 끼치지(cause harm) 않고 제자리를 지킨다. 그래서 나무에서 인생 교훈을 얻는다는(learn life lessons) 사람이 많다.



가문비나무(spruce)는 습기가 많은 지역에서 자라는(grow in areas with abundant moisture) 수종이다. 그런데 건조하고 돌투성이인 산비탈에(on a dry and stony slope) 뿌리가 내려진 것들도 있다. 또래들보다 훨씬 안 좋은 조건들을 견뎌야(withstand far worse conditions) 하지만 그 심한 여름 가뭄에서도 생존하는 법을 스스로 터득한다(teach themselves to survive a severe summer drought). 더 가까이서 내리쬐는 태양열에도 굳건히 버텨낸다(hold out firmly). 비록 자라나는 속도는 느리지만 절대 삶을 포기하지 않는다(never give up on life).





나무들도 어릴 때는 어미나무에 의지해(lean on mother tree) 굵고 견고한 몸통을 키우지(grow a thick and sturdy trunk) 않는다. 어미 그늘 아래에서만 크다 보니 이파리가 빛에 민감하고 연약한(be sensitive to light and tender) 상태에 머물러 있다. 그러다가 어미나무가 나이 들어 죽고 나면(die from old age) 숲 위에 휑하니 구멍이 생겨 햇빛을 직격탄처럼 맞게 된다(suffer a direct hit from the sun). 그제서야 자신의 두 발로 뒤뚱거리는(wobble on their own two feet) 스스로의 모습을 발견한다.



거센 바람을 견디느라(bear up against a fierce wind) 줄기에는 고통스러운 미세한 구멍들(painful micro-tears)이 생겨난다. 그러면서 몸속에 차츰차츰 지지 구조물을 강화해나간다(strengthen its support structure). 머리 위로 쏟아지는 강한 광선을 이용해(take advantage of it) 잎을 키워나가는 법도 배워간다. 그렇게 하는 데 낙엽수(deciduous tree)는 최소한 2년, 침엽수(conifer)는 그보다 훨씬 더 오래 걸린다. 사람의 인생처럼 나무의 굵기와 튼튼함도 이런 일련의 아픔과 고통에 대응하는(respond t o a series of aches and pains) 과정을 얼마나 꿋꿋하게 견디느냐에 따라 달라진다.



신문 종이는 뉴스와 정보가 발라져 있는 죽은 나무(dead trees with news and informations smeared on them)다. 그래서 "보면 욕만 나오는 부정부패 소식을 전하느라 그 좋은 나무들을 죽여야 하느냐"는 원망도 있다.