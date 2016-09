안드라데이, "차 수리 좋아하던 아버지 영향으로 음악에 관심…미국의 소울 음악이 한국 팬들에게 사랑받아 기뻐"

안드라 데이가 스티비 원더와 작업한 소감을 전했다./SBS 보이는라디오 캡처



22일 방송된 SBS 라디오 파워FM '아름다운 이 아침 김창완입니다'에는 미국의 가수 안드라 데이가 게스트로 출연했다.



이날 방송에서 안드라 데이는 스티비 원더와 함께 작업한 것을 언급해 눈길을 끌었다.



안드라 데이는 한 광고에서 스티비 원더와 '섬데이 앳 크리스마스(Someday At Christmas)'를 부른 것으로 국내 팬들에게 익숙하다.



이와 관련해 안드라 데이는 "스티비 원더는 인생 경험이 많지 않냐. 그런 것들이 노래에 느껴져서 좋았다"고 소감을 밝혔다.



이어 안드라 데이는 "미국의 소울 음악이 동양 팬들에게 반향이 있을지 의문을 갖고 있었기에 팬들이 보내주는 사랑에 더욱 감사를 느끼게 됐다"고 말했다.



안드라 데이는 "팬들에게 '기대하지 마'라고 한다. 하지만 막상 무대에 서면 잘하려고 한다. 팬들의 기대를 낮추고 나서 공연을 하는 것이다"라며 자신만의 부담감 극복법을 공개했 다.



또한 안드라 데이는 "아버지는 차 수리를 좋아하셨다. 수리를 하시면서 노래를 들으셨는데 그때 따라 들으면서 음악에 관심이 생겼던 것 같다"며 뮤지션의 길을 걷게 된 이유를 소개했다.



한편 2015년 1집 앨범 'Cheers To The Fall'로 데뷔한 괴물신인 안드라 데이는 오는 23일 YES24 LIVEHALL에서 첫 내한공연을 가진다.