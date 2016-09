[한밤의신곡] 형돈이의 ‘결정’, 진심 담아 쏜 복귀 신호탄(feat.대준이와지은이)

[OSEN=정준화 기자] 주인공은 정형돈이었다. 방송 복귀를 앞둔 자신의 심경과 뜨거운 진심을 직접 가사에 꾹꾹 눌러 담았고, 조심스럽게 이를 알리는 신호탄을 쏘아 올렸다. 절친한 동료 데프콘의 배려와 두터운 친분을 자랑하는 가수 아이유의 지원사격이 큰 힘이 됐다.

래퍼 데프콘과 방송인 정형돈이 이룬 팀 ‘형돈이와 대준이’가 22일 0시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 ‘결정’을 공개하고 가요계로 컴백했다.

사실 이 곡은 정형돈의 본격 방송 복귀를 알리는 노래다. 앞서 정형돈은 지난해 11월 불안장애를 호소, 방송활동을 중단하며 모든 프로그램에서 하차했다. 팬들의 오랜 기다림이 있었고, 이번 음악을 통해 그를 가장 먼저 만나볼 수 있었다.

이에 앞서 MBC 에브리원 ‘주간아이돌’ 복귀와 시나리오 작가 데뷔 소식이 차례로 알려지기는 했지만, 아직 방송이 되기 전인 상황. 이 곡을 통해 먼저 속마음을 털어놓고 제대로 활동을 시작하겠다는 의미다.

그래서일까. 제법 진지하고 감성적이다. 멜로디는 경쾌한 느낌을 주지만 메시지는 묵직하다. 직접 작사를 한 정형돈은 가사에 그간의 심경을 담았고, 데프콘은 작곡을 맡아 분위기를 더했다. 여기에 피처링으로 참여한 아이유는 듣기 좋은 음색으로 듣는 맛을 첨가했다.

종전의 스타일과는 완전히 다르다. 이 팀은 지난 2012년 첫 정규앨범 '껭스터랩 볼륨1' 타이틀곡 '안 좋을 때 들으면 더 안 좋은 노래'를 발표한 이후 특유의 랩 스타일과 재치 있는 가사로 대중의 사랑을 받아 온 바. 절친한 두 사람의 유쾌한 ‘케미’가 포인트였지만, 이번 ‘결정’에 이들은 꽤나 진지하다.

진심을 꾹꾹 눌러 담은 곡. 대중은 이 곡에 어떤 반응을 보일까. 이 신호탄이 폭죽이 될 수 있을 지는 아직 지켜볼 일이다. 물론, 전망은 밝다.

다음은 '결정'의 가사.

'내 인생의 내가 기억하는

첫 결정은 무엇이었을까

그 결정이 무엇이었을지

너무나 궁금한 요즘

결정 참 이놈 때론

친구 같기도 하고

원수 같기도 하고

어찌 됐든 죽는 순간까지

함께 할 이 녀석

고민이 많은 깊은 밤에도

떨어지는 별을 주워 웃어도

내 머릿속의 얼음들을

해에 걸어 보내기로

꼭 약속해요

힘든 결정이었어

수없이 많은 고뇌와 번뇌

며칠 밤낮을 괴로워했네

무슨 결정이든

내가 내린 결정

사랑해서 헤어진다는 설정

말로만 들었었어

사랑해서 헤어진다는 말

곧 미안하다는 말

더 이상은 달릴 수 없는 말

조금은 쉬고 싶은

내 맘이 그랬어 피한 게 아냐

그냥 내 맘이 그랬어

인생은 B와 D 사이의

C라는 얘기

Birth와 Death 사이에

자리 잡은 Choice

매 순간이 결정과

선택의 순간이야

하루 한나절 한 시간

그리고 한순간

늘 옳은 결정을

내린 건 아니었네

늘 좋은 결과만

있었냐고 No No

내가 내린 결정이라

나는 다시 움직이고

또 움직인다

난 죽지 않았으니까 Uh

고민이 많은 깊은 밤에도

떨어지는 별을 주워 웃어도

내 머릿속의 얼음들을

해에 걸어 보내기로

꼭 약속해요

솔직해지고 싶어

후회하긴 싫어

내 인생의 주인은

나여야 하니까

솔직해지고 싶어

후회하긴 싫어

내 인생의 주인은

나여야 하니까

지나왔던 내가 내린 결정들

지금의 내가 있게

만들어준 큰 결정들

무의미한 판단으로

흐트러진 결정들

그래서 마냥 흘러

지나갔었던 아쉬운 것들

하루에도 몇 번

몇십번 몇백 번씩

나를 괴롭히는

변수의 방정식

앞으로는 또 어떤

결정을 내리고

미래의 내가 어떤 모습으로

그려지게 될지 OH

못난 모습 화난 모습

이쁜 모습 멋진 모습

내 결정의 모든 모습들

죽을 만큼

힘들어도 결정해놓고

가만히만 있으면

더 우스워지잖아

죽이 되든 밥이 되든

불은 지펴야지

그래야 뜸도 들고

뚜껑도 열어보지

내 인생의 뚜껑은

아직 닫혀있어

하지만 곧 내 인생은

맛있게 익을 거야 보글

고민이 많은 깊은 밤에도

떨어지는 별을 주워 웃어도

내 머릿속의 얼음들을

해에 걸어 보내기로

꼭 약속해요

더 좋은 모습으로

늘 남겨지기를

이젠 좋은 날들만

늘 있기를

난 끝난 적이 없어

연결돼있었지

매번 고민의

고리를 잡고서

이젠 좀 더 가볍게

빠르면 좀 느리게

나를 돌아보며

걷기로 약속했어'



/joonamana@osen.co.kr

[사진] OSEN DB.