'K팝스타5' 정진우, 22일 발매 전곡 하이라이트 공개

[OSEN=최나영 기자] SBS '일요일이 좋다-K팝스타5'(이하 K팝스타5)에서 TOP 10 중 유일한 남성 출연자로 심사위원(양현석, 박진영, 유희열)과 대중들의 기대를 한 몸에 받았던 정진우의 데뷔 트레일러가 공개됐다.

지난 19일 이번 앨범의 타이틀곡 'B side U' 티저영상이 공개 된 이후 정진우의 더욱 소울 필 가득한 보컬과 스타일리쉬 해진 모습에 많은 주목을 받아왔다.

오늘 공개된 트레일러 영상에는 1번 트렉인 ‘집에 있을게 (with Villain)’, 2번 트렉은 티져가 공개됐던 타이틀 곡 'B side U', 3번 트렉은 더블 타이틀곡인 ‘광신도’, 4번 트렉은 ', 'Leftover', 마지막 트렉은 'Bonne nuit'까지, 정진우 데뷔 앨범 [in my room] 전곡의 하이라이트 부분이 담겨있다.

또한, 음악이 바뀔 때 마다 변하는 정진우의 스타일리쉬한 사진들도 눈길을 끈다.

한곡 당 20초 남짓한 1분 30초의 영상을 통해, 이번 앨범에 정진우의 색깔과 음악에 대한 기대를 한껏 올리고 있다.

이번 앨범은 'K팝스타5' 이후 한층 더 발전된 보컬기 술을 선보여주는 곡들과 정진우의 개성이 담긴 곡들로 가득 채워졌으며, 데뷔 앨범을 자신의 방이라는 주제로 표현해 냈다는 설명이다.

정진우의 색깔이 담긴 앨범 'in my room'은 22일 0시 'B side U'가 선공개되며, 22일 낮 12시에 나머지 전곡이 공개된다. / nyc@osen.co.kr

[사진] (주)인넥스트트렌드