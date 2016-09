뉴욕 맨해튼 테러 이후 올라온 성소수자 궐기 선언문…뉴욕경찰 조사 중

17일 오후 8시30분(현지시간)에 발생한 뉴욕 맨해튼 테러의 범인과 범행동기가 아직 묘연한 가운데, 미국의 인기 소셜미디어 텀블러(Tumblr)에 자신이 뉴욕 테러의 범인이라고 주장하는 인물이 등장했다.



자신을 성소수자라고 밝힌 이 텀블러 이용자는 ‘성소수자 압제에 대한 저항(a protest against the oppression of the LGBT community)’이라고 이번 범행의 동기를 설명한 뒤 추가 테러를 예고해 뉴욕시 경찰청(NYPD)이 조사에 착수했다.





문제가 된 텀블러 페이지 대문/텀블러 캡처



뉴욕 데일리뉴스에 따르면 29명의 사상자가 나온 뉴욕 테러가 발생한 직후인 18일 텀블러엔 ‘내가 뉴욕 테러범이다(I’m the NY Bomber)’란 제목의 웹페이지가 만들어졌다. 이 페이지 대문엔 ‘동성애자인 것이 뭐가 잘못이냐?(What’s wrong with homosexuality)’는 글과 함께 성소수자를 상징하는 무지개 깃발이 걸렸다.



해당 텀블러 페이지엔 뉴욕 테러의 범행 동기를 자세히 적은 글 두 편도 게재됐다. 이 이용자는 해당 글 두 편이 성소수자 궐기 선언문이라고 밝혔다.



선언문에서 그는 “지금쯤이면 당신들은 뉴욕시 테러에 관한 뉴스를 봤을 것”이라며 “그건 내가 한 짓”이라고 했다. 그는 이어 “나와 같은 동성애자가 천시받는 이 사회를 더는 용인할 수 없었고, 사람들의 주의를 끌기 위해서 이번 테러를 했다”고 밝혔다.



그는 또 미국 공화당 대선후보 도널드 트럼프를 지칭하며 “여성혐오주의자, 인종차별주의자, 이슬람혐오주의자가 미국 대통령 후보로 나와도 괜찮은 나라에선 살지 않을 것”이라고 했다.



그러면서 그는 “성소수자 단체 사람들이 사회의 폭력과 압제에 저항해 들고 일어난다면 어떻게 될 것 같냐?”고 물은 뒤 “앞으로도 사람들을 죽여 변화를 이끌겠다”고 했다.



텀블러 측은 18일 오후에 해당 페이지를 즉시 폐쇄했다고 밝혔다.



뉴욕 경찰 당국은 해당 텀블러 페이지의 진위에 대해 조사 중이다.