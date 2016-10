마침내 올해 신생아(新生兒)가 6·25 이후 가장 적으리라고 통계청이 최근 발표했다. 최악인 2005년이 43만5031명이었는데, 자칫 41만명대로 주저앉을 판이란다. 나라 앞날 걱정할 만큼 귀해진 새 생명, 그 엄마도 귀하게 모셔야 할 시대다. 전철 안 문구가 그걸 말한다. '지하철 전 차량 중앙 좌석 양끝은 임산부 배려석입니다. 주변의 임산부를 위해 자리를 비워두시는 배려를….'

잘 나가다 '임산부(妊産婦)'에서 삐끗했다. 임부(妊婦=임신부·아이를 밴 여자)와 산부(産婦=산모·아이를 갓 낳은 여자)를 아울러 가리키는 말이기 때문이다. 낳느라 애쓴 산모도 보살피자는 뜻 아니냐 한다면 객차 방송이 반증(反證)한다. "우리 열차는(…) 특히 배가 부르지 않은 초기 임산부도 이용할 수 있도록…." 여기에 교통 약자 배려석 영문(英文)이 거든다.

'Seats for the handicapped, old, weak, pregnant woman, or accompanied with baby.' 영어로는 pregnant(임신한)라고 제대로 쓸 줄 알면서…. 성치 않은 한국어를 외국어(이 영문 역시 일부는 성치 않지만)가 확인해주다니, 서로 민망하다. ▶기사 더보기