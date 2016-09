[더 나은 미래] '같이가치 with kakao' 기부 1000만건 외

'같이가치 with kakao' 기부 1000만건



카카오의 사회공헌 플랫폼 '같이가치 with kakao' 이용자 기부가 1000만건을 돌파했다. 같이가치 with kakao는 네티즌의 자발적인 참여로 만들어가는 모금 서비스다. 지금까지 총 6724개의 프로젝트가 진행됐으며 누적 기부금은 125억1541만원을 기록했다. 카카오는 이용자 헌정 특집 페이지(together.kakao.com/promotions/178)를 오픈하고 같이가치 기부 어워드와 다시 보고 싶은 댓글, 다시 보고 싶은 모금함 등을 공개했다. 엄미숙 카카오 같이가치 파트장은 "같이가치 with kakao는 현금 기부에서 시간 기부로 플랫폼을 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.





기후변화센터·아라리오뮤지엄 업무협약



재단법인 기후변화센터(이사장 한덕수)와 아라리오뮤지엄(관장 김지완)이 업무 협약을 맺고 기후변화대응기금을 조성한다. 아라리오뮤지엄은 이번 협약에 따라 향후 1년간 서울특별시 종로구 율곡로83에 위치한 아라리오뮤지엄 인 스페이스 입장료의 2%를 기후변화센터에 기부한다. 오는 30일에는 기후변화센터와 협업을 통해 아라리오뮤지엄 공간소극장에서 ‘미술과 기후변화가 만날 때(When Art Meets Climate)’를 주제로 협력 강연을 개최한다.





넥스트 그린 토크 콘서트 무료 개최



BMW 코리아 미래재단이 10월 15일부터 16일까지 블루스퀘어 삼성카드홀에서 ‘넥스트 그린 토크 콘서트(NEXT GREEN-TALK CONCERT)’를 무료로 개최한다. 지속 가능한 삶과 미래에 대해 함께 고민하는 이번 콘서트에는 만화가 강풀, 방송인 김숙, 서민 단국대 기생충학과 교수, 송길영 다음소프트 부사장 등이 연사로 나선다. 참가를 원하는 사람은 10월 11일까지 공식 홈페이지(www.nextgreen.co.kr)에서 신청서를 제출하고, ‘미래를 위해 할 수 있는 작은 실천’ 미션을 수행하면 된다. 콘서트 기간 중 매일 선착순 1000명에게 모바일 초대장이 발송될 예정이다.