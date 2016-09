[트렌드 돋보기] 태권V의 '김 박사'만 영웅?

김신영 경제부 기자

금융·IT가 결합한 핀테크라는 업종이 생겨서 요즘은 경제부 기자도 스타트업 사장을 종종 만난다. 최근 여의도로 이사한 핀테크 회사 어니스트펀드의 사무실을 방문했더니 벽에 영어 문구가 붙어 있었다. '충분히 실패하지 않고 있다면 당신의 혁신은 충분치 않은 것이다.' 이 회사의 스물일곱 살 사장 서상훈씨는 "나의 정신적 지주 일론 머스크가 한 말"이라고 했다. 머스크는 온라인 결제 서비스 페이팔과 전기차 테슬라를 만들고 인류의 화성 이주를 목표로 우주선을 개발하고 있는 미국의 괴짜 사업가다. "머스크의 연설과 글을 닥치는 대로 찾아서 보았어요. 그가 어느 강연에서 '전문성이 없다고 겁먹을 필요 없다. 그 일을 하고자 하는 사명감이 훨씬 중요하다'고 한 말을 듣고 금융업에 도전할 용기를 얻었습니다."



소형 주택 사업자에게 개인 대출을 연결하는 테라펀딩 양태영 대표는 대학을 2년 만에 그만두었다. 대학을 중퇴한 이유를 물으니 호탕하게 웃는다. "스티브 잡스도 중퇴하지 않았습니까. 하하." 치과 의사 출신인 토스(모바일 송금 서비스) 이승건 대표가 이상(理想)으로 삼는다는 사업 모델은 구글 창업자 래리 페이지가 내세우는 '문샷 싱킹(moonshot thinking)'이었다. "'달에 간다' 같은 불가능해 보이는 목표를 우선 설정하고 그다음에 방법을 거꾸로 찾아 나가는 구글의 방식을 좋아해요. 뻔한 목표만 세워서야 혁신적인 결과를 기대할 수는 없으니깐요."



핀테크 기업을 취재하며 만난 젊은 창업자들은 대부분 미국의 IT 거물을 추종한다고 말했다. 언급된 한국인이라곤 한 사장이 '발명가의 꿈을 심어주신 분'이라고 농담처럼 이야기한 만화 '로보트 태권V' 속 과학자 '김 박사님'이 유일했다.



롤모델이 반드시 한국 사람일 필요는 없다. 하지만 성공한 IT 기업이 적지 않음에도 젊은이에게 영감을 전수해줄 한국인 창업 롤모델 한 명을 떠올리기 어려운 현실은 씁쓸하다. 대표적인 IT 기업 네이버의 창업자 이해진은 '은둔의 경영자' 이미지가 강하고, 한때 벤처 신화였던 안철수 국민의당 대표는 정치하느라 진땀을 빼는 중이다. 게임으로 일가를 이룬 듯 보였던 넥슨의 김정주 회장은 뇌물 혐의로 기소됐다.



우리 또래라면 고(故) 정주영(현대그룹 창업자)이 자서전에 쓴 빈대 이야기를 대부분 안다. 피 빨아 먹겠다고 피나게 애쓰는 빈대, 그런 빈대를 보고 노력의 철학을 세웠다는 이야기를 많이 듣고 자랐다. 과거 우리에겐 정주영·김우중·이병철 같은 산업화 시대의 롤모델이 있었다. 그런데 21세기 정보화 시대의 새 롤모델은 보이지 않는다.



서상훈 사장은 이번 추석 연휴에 책을 싸들고 템플스테이를 할 계획이라고 한다. 독서 목록에 일론 머스크의 전기와 미국 기업의 흥망(興亡)을 다룬 '좋은 기업에서 위대한 기업으로'가 들어 있는 모양이다. '이것도 한 번 읽어보라'고 권해 줄 한국 스타트업 영웅의 책 한 권이 아쉽다.