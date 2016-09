바브링카, 조코비치 꺾고 US오픈 우승

"설마 이길줄은… 나도 놀라"

조코비치도 "그는 강했다" 칭찬





오늘밤은 트로피와 함께 - US오픈 정상에 오른 스탄 바브링카가 우승 트로피를 품에 안은 장면. /EPA 연합뉴스

스탄 바브링카(세계 3위·스위스)가 12일 막을 내린 US 오픈 테니스대회(미국 뉴욕) 남자 단식 결승에서 세계 1위 노바크 조코비치(세르비아)를 3대1로 꺾고 챔피언 자리에 올랐다. 2014년 호주 오픈, 지난해 프랑스 오픈에 이어 US 오픈까지 우승한 바브링카는 윔블던 우승만 추가하면 '커리어 그랜드슬램'을 달성하게 된다. 바브링카는 경기가 끝난 후 "나 스스로도 놀랐다"며 "조코비치를 이기기 위해 내가 가진 걸 모두 쏟아부었다"고 말했다.



이날 바브링카는 조코비치에게 먼저 1세트를 내준 뒤 세 세트를 연달아 따내며 역전승했다. 조코비치는 윔블던과 리우올림픽에 이어 US 오픈에서도 정상 정복에 실패하며 지난 6월 프랑스 오픈 우승 이후 1인 독주 체제를 굳힐 것이라는 전망을 무색하게 했다. 조코비치는 경기 도중 오른쪽 발가락 부위에 출혈이 생겨 메디컬 타임아웃을 부르기도 했다. 조코비치는 "바브링카는 큰 경기에 강한 선수"라며 "경기 중에 성장하는 게 보일 정도였다"고 평했다. US 오픈 공식 홈페이지는 "US 오픈 우승으로 바브링카가 공식적으로 빅5 클럽에 가입하게 됐다"고 평가했다.



세계 남자 테니스의 최정상급 선수들인 조코비치, 로저 페더러(스위스), 라파엘 나달(스페인), 앤디 머레이(영국) 등을 일컫는 '빅4 클럽'에 바브링카의 이름을 추가해야 한다는 것이다.