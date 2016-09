美 정부 "갤노트7 전원 끄고 사용하지 말라…공식 리콜 협의 중"

미국 연방정부기관 소비자제품안전위원회(CPSC)가 9일 "갤럭시노트7의 전원을 끄고 사용과 충전을 중단하라"고 권고했다./CPSC 홈페이지 캡쳐



미국 연방정부기관인 소비자제품안전위원회(CPSC)는 9일(현지시각) “삼성전자 갤럭시노트7의 전원을 끄고 이 기기의 충전 또는 사용을 중단하라(power them down and stop charging or using the device)”고 권고했다. 그러면서 “가능한 한 빨리 공식 리콜(official recall)을 발표하기 위해 삼성전자와 협의 중” 이라고 했다.



미국 CPSC는 갤럭시노트7에 대해 사용중단 등 권고를 하게 된 이유는 “(갤럭시노트7에 들어가는) 리튬이온 배터리는 과열돼 폭발할 경우 심각한 결과를 일으킬 수 있기 때문”이라고 밝혔다.



CPSC는 이어 갤럭시노트7에 불이 붙은 사고는 “충전 중이거나 일반적인 사용 중에 일어났다”며 “그래서 전원을 끄라고 하게 된 것”이라고 했다.



CPSC는 또 “(삼성전자가 앞서 발표한) 갤럭시노트7 교환 조치가 수용할 만한 해결책(acceptable remedy)인지 판단하기 위해 빠르게 움직이고 있다”고 했다.



이에 삼성전자 미주법인은 CPSC의 권고 내용을 그대로 따라 현지 소비자들에게 “제품 전원을 끄고 새 제품으로 교환할 것을 촉구한다”는 발표문을 냈다.



팀 백스터 삼성전자 미국법인 부사장은 “삼성의 최우선 순위는 소비자의 안전”이라며 “이용자들에게 당장 갤럭시노트7 전원을 끄고 교환할 것을 요청한다”고 밝혔다.



공식 리콜이 발표되면 미국 연방항공청(FAA)이 8일(현지시각) 갤럭시노트7의 기내 사용과 충전, 수화물 위탁 등 금지를 권고한 것보다 한 단계 더 강력한 미국 정부 차원의 조치가 나오는 셈이다.