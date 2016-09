씨엘, 美3대 방송사 간판 토크쇼 'The Late Late Show' 출연

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 씨엘(CL)이 미국 3대 방송사로 손꼽히는 CBS 간판 토크쇼에 전격 출연, 다양한 매력으로 현지 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다.

씨엘은 오는 16일 오전 12시 35분 (미국 동부 기준), CBS 채널 유명 심야 토크쇼 'The Late Late Show with James Corden'에 출연한다. 씨엘은 이번 방송에서 신곡 'Lifted' 무대를 비롯해 미국 시장 진출기 및 근황을 전격 공개할 예정이다.

지난 1995년 첫 방송을 시작으로 오랜 역사와 전통을 자랑하는 'The Late Late Show'는 미국뿐만 아니라 캐나다, 뉴질랜드, 호주, 영국 등 CBS 파트너사 채널을 통해 전 세계적으로 방송된다.

앞서 지난 19일, 씨엘은 미국 진출 첫 오피셜 싱글 'Lifted'를 공개, 오랜 준비 끝에 미국 시장에 정식 도전장을 내밀었다. 한국인 아티스트가 첫 현지 공식 활동으로 미국 3대 방송사에 출연하는 것은 매우 드문 일이라 씨엘의 가능성과 글로벌 영향력을 엿볼 수 있는 대목이기도 하다.

한편, 씨엘의 'LIFTED'는 미국 빌보드 '소셜 차트 50'서 17위, 아이튠즈 'TOP 40 US 힙합차트' 12위, 애플뮤직 'Best of the Week'에 선정되는 것은 물론 미국 타임지, 엔터테인먼트 위클리, USA TODAY 등 유수의 외신으로부터 주목 받으며 의미 있는 시작을 알렸다. narusi@sportschosun.com