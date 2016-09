태연 달의 연인, 13일 0시 'All with You' OST공개…"왕욱과 해씨부인 영화같던 눈밭 장면"

걸그룹 소녀시대 멤버 태연이 '달의연인' OST에 참여한다./SM엔터테인먼트 제공



걸그룹 소녀시대 멤버 태연이 SBS 월화드라마 '달의 연인-보보경심 려' OST에 참여한다.



태연의 소속사 SM엔터테인먼트는 13일 0시 음원사이트를 통해 태연이 참여한 달의 연인 OST ‘All with you’를 공개한다고 밝혔다.



태연은 드라마 '달의 연인'에 출연하는 멤버 서현을 지원 사격하기 위해 달의 연인 OST에 참여한 것으로 알려졌다.



태연이 부른 신곡 'All with You'로 태연의 호소력 짙은 음색이 돋보이는 발라드다.



'All with You'는 지난 6일 방송된 '달의 연인-보보경심 려' 5회에 처음 삽입돼 시청자들의 귀를 사로잡았다.



앞서 태연은 '만약에', '들리나요', '사랑해요' 등 다수의 OST를 히트시킨 바 있다.



한편 태연 달의 연인 OST 참여 소식을 접한 네티즌들은 “태연은 정말...OST부를때 감성이... 녹는다 녹아 (wuw******)” “태연음색 드라마랑 되게 잘 어울려 백현 발연기랑 비교되네 (yys9******)” “마지막 왕욱 해씨부인 눈밭장면은 한편의 영화였다 배경음악까지 좋았음 (bvc55******)” “퀸탱 이번에도 히트다 히트 (y4d******)” 등의 반응을 보였다.