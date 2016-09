'컴백' 2PM, 타이틀곡은 택연 자작곡 'Promise'

[OSEN=선미경 기자] 그룹 2PM이 옥택연의 자작곡을 타이틀로 내세웠다.

2PM은 10일 0시 JYP엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 새 정규앨범 'GENTLEMEN'S GAME' 트랙리스트를 공개했다.

'GENTLEMEN'S GAME'의 트랙리스트를 채운 넘버는 총 11곡으로, 타이틀곡인 'Promise'를 포함해 'Uneasy' 'Giv u Class' 'Make Love' '시도때도없이' 'Never' '콧노래' '어때?' '향수' 'My Last' 'Can't Stop Feeling' 등이 수록돼 있다.

특히 새 타이틀곡 'Promise'는 택연(Taecyeon a.k.a TY)이 작사-작곡에 참여한 곡으로 2PM 컴백에 대한 기대감을 한층 높였다.

2PM은 이전부터 JUN. K의 자작 타이틀곡 '우리집' '미친 거 아니야' 외에도 멤버 모두가 크레딧에 이름을 올리며 6인 뮤지션으로서의 실력을 유감없이 발휘하는 등 차원이 다른 만능돌의 면모를 과시해 왔다.

이번 앨범에서는 11개의 트랙리스트 중 7곡에 멤버들의 손길이 닿아 있다. 우영은 'Giv u Class'와 '콧노래'를 작사-작곡에 나섰으 며, 찬성은 'Make Love'와 'Can't Stop Feeling' 작사-작곡, 'Uneasy'의 작사에 참여했다. 택연은 '향수'의 랩 메이킹에 참여하며 유수의 작곡가들과 나란히 이름을 올렸다.

2PM의 새 정규앨범 'GENTLEMEN'S GAME'은 오는 13일 발매된다. /seon@osen.co.kr

[사진]JYP 제공