지아, '신네기' OST 일곱번째 주자..오늘 '온리원' 발매

[OSEN=선미경 기자] 가수 지아가 부른 '신데렐라와 네 명의 기사' OST 일곱번째 사운드 트랙 'Only One'이 발매됐다.



9일 정오 발매된 케이블채널 tvN 금토드라마 '신데렐라와 네 명의 기사'(이하 '신네기')는 통제불능 꽃미남 재벌형제들과 그들의 인간만들기 미션을 받고 '하늘집'에 입성한 하드캐리 신데렐라의 심쿵유발 동거 로맨스를 그리는 드라마다.

그룹 비투비의 'For You', 제시의 'My Romeo', 여자친구 신비의 '고백', 그룹 '그린 카카오'의 '언젠가 그대 다시 만나면', 에이핑크 보미의 'Without You', 윤하의 'I Believe', 딕펑스의 '별이 쏟아지는 너'가 차례대로 발매된 가운데 일곱번째 트랙 지아의 'Only One'가 공개됐다.

'Only One'은 애 절한 멜로디와 서정적인 가사가 돋보이는 팝발라드 장르의 곡이다. 특히 깊은 감성의 호소력 짙은 명품 발라드 여가수 지아가 그만의 감성을 가득 담아 시청자들에게 감동을 선사한다. 심금을 울리는 지아의 보이스는 주인공 은하원(박소담)과 강지운(정일우)의 만취키스로 핑크빛 기류를 자아내고 있는 애틋한 로맨스 스토리에 더욱 큰 힘을 실어줄 것으로 기대된다. /seon@osen.co.kr

[사진]포레스트미디어 제공