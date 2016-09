올림픽 개최, 도시 개선의 기회로… 리우데자네이루의 변화

최근 뉴욕타임스는 “올림픽 이후 리우가 변했다(After Olympics, Rio Is Altered if Not Reborn)”라는 제목의 기사를 게재했다. 브라질에서 개최된 2016 리우데자네이루 올림픽은 메가 이벤트 개최에 따른 비용 지출, 인프라 부족 등으로 시작 전 우려의 목소리가 많았지만, 이를 계기로 오히려 지속적인 도시발전을 위한 인프라를 구축했다는 보도였다. 성화봉송 방해 시위까지 벌이던 리우 시민들도 올림픽 개최를 위한 투자로 변화된 도시를 보며 표정이 바뀐 모습이다.