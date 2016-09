브로맨스, 대세 걸그룹 메들리로 화제.."보컬 하모니 탁월"

[스포츠조선 박영웅 기자] 새롭게 재해석한 걸 그룹 메들리 영상이 온라인상에서 주목을 받고 있다. 데뷔 전 버스킹으로 다져온 실력있는 신인 그룹 브로맨스(VROMANCE)의 특별한 프로모션 영상이다.

브로맨스는 마마무, 베이식의 소속사 RBW를 통해 올해 데뷔한 4인조 보컬그룹으로, 화제가 된 영상은 지난 8일 페이스북 페이지 '세상에서 가장 소름돋는 라이브'를 통해 공개된 '2016 걸그룹 매쉬업(Mashup) 아카펠라 편'이다. 언니쓰의 '셧업'(Shut Up), 여자친구의 '너 그리고 나', 트와이스 '치얼업(Cheer Up)', 원더걸스의 '와이 소 론리(Why So Lonely), 씨스타의 '아이 라이크 댓'(I Like That) 등 대세 걸그룹의 댄스곡을 하모니로 재해석한 영상이다.

영상 속 브로맨스는 총 6곡을 원래 한 곡이었던 것처럼 자연스럽게 연결한 것은 물론, 영상을 가득 채운 화음과 핑거팁, 쉐이커, 트라이앵글, 비트박스 등으로 풍성한 사운드를 전하며 또 다른 보컬의 매력을 전달했다.

브로맨스는 데뷔 전 버스킹 시절부터 다양한 장르의 노래를 엮은 다양한 버전의 매쉬업 무대를 선보여 시선을 끌어온 팀이다. 최근 마마무의 콘서트에서는 히트곡 '음오아예', ' Mr. 애매모호', '썸남썸녀', '넌 is 뭔들 ', 'I Miss You' 등 메들리를 들려주며 객석의 호평을 받기도 했다. 여러 장르를 넘나드는 실력파 보컬그룹이란 평이다.

데뷔앨범 '디 액션(THE ACTION)' 활동을 성공적으로 마무리한 브로맨스는 현재 새 앨범 작업에 한창이다.

hero16@sportschosun.com