2016 서울드라마어워즈, '태양의후예' 3관왕 싹쓸이…"송중기 남자연기자상 거미 OST 주제가상 수상 쾌거"

'서울드라마어워즈 2016(SDA 2016)'에서 드라마 '태양의 후예'가 3관왕을 차지했다.



8일 오후 서울 여의도 KBS홀에서는 전 세계 TV 드라마 중 올해를 빛낸 최고의 드라마를 선정하는 '서울드라마어워즈 2016'(SDA 2016)가 생방송으로 진행됐다.



이날 시상식에서는 작품상, 개인상 등 경쟁부문 최종 수상작과 아시아스타상, 한류드라마상 등 비경쟁부문 수상작이 발표됐다.



한류드라마 부문 작품상에는 KBS '태양의 후예'가 최우수상을 받았다.



이어 '태양의 후예'의 유시진 대위 역을 맡은 송중기는 남자 연기자상을 수상했고 ‘태양의 후예’ OST 중 'You Are My Everything'을 부른 거미가 한류드라마 주제가상을 수상했다.



장편 부문에서는 한국의 SBS '육룡이 나르샤'가 최우수상을 수상해 한국 드라마의 위상을 높였다.



여자연기자상에는 KBS '오 마이 비너스'에서 특수 분장을 감행하며 연기변신에 성공한 신민아가 선정됐다.



마지막으로 영예의 대상은 영국의 '더 나이트 매니저'에게 돌아갔다.



대상을 수상한 영국의 '더 나이트 매니저'는 호텔에서 일하는 전직 군인 출신 주인공이 우연히 비밀문서를 얻게 되면서 일어나는 사건을 다룬 첩보 드라마다.



빠른 이야기 전개와 강한 몰입도로 선과 악, 복수 등 흔한 소 재를 독특하게 풀어내 시청자를 사로잡은 점이 호평을 받았다.



한편 '태양의 후예' 3관왕 소식을 접한 네티즌들은 "송중기씨 너무 축하함(zia5****)", "당연히 받을만 하지(yoom****)", "역시 태양의 후예ㅋㅋㅋ 올해 상을 싹쓸이하는구나(dong****)", "정말 재밌었다.. 연말 시상식도 기대!(tktk****)" 등의 반응을 보였다.