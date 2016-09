소녀시대, 미국판 '꽃보다 할배' 시청률 1위..독보적 걸그룹

[OSEN=김보라 기자] 걸그룹 소녀시대가 미국판 ‘꽃보다 할배’에 출연해 높은 시청률을 기록했다.

소녀시대는 지난 6일(현지 시간) 미국 3대 지상파 방송국 중 하나인 NBC의 인기 예능 프로그램 ‘Better Late Than Never’(베터 레이트 댄 네버)에 출연해 유명 방송인 헨리 윙클러, 영화배우 윌리엄 셰트너, 전직 미식 축구 선수 테리 브레드쇼, 전직 권투 선수 조지 포맨, 인기 코미디언 제프 다이 등 5명의 남자 출연진에게 히트곡 ‘Gee’(지) 안무 지도 및 뮤직비디오 촬영 등을 진행하는 등 유쾌한 모습을 선보였다.

특히 소녀시대가 출연한 ‘Better Late Than Never’ 3회는 서울을 방문해 다양한 체험을 하는 출연자들의 모습이 담겼으며, 소녀시대를 “The Queens of K-POP”으로 소개하며 “곡 판매 6억 돌파(Over 600 million songs sold)”, “소녀시대의 ‘Gee’ 뮤직비디오 조회수는 현재 166,107,243에서 계속 증가 중이다(Girls’ Generation’s video Gee has 166,107,243 views and counting)”라고 언급하는 등 K-POP 스타인 소녀시대와 출연진들의 만남을 비중 있게 다루며 소개했다.

또한 한국을 “세계에서 가장 모던한 국가 중 하나(One of the world’s most modern countries)”라며 “팝 음악(Pop music)”과 “청소년 문화(Youth culture)가 발달되었을 뿐만 아니라 K팝 스타 되는 것이 희망 직업 1위(K-POP is the #1 dream career)다. SM TOWN은 K팝 스타 꿈나무들이 트레이닝을 하는 곳(SMTOWN where hopefuls train to become the next K-POP superstar)”이라고 언급하는 등 우리나라의 젊고 혁신적인 면모를 부각시켜 눈길을 끌었다.

미국의 NBC ‘Better Late Than Never’는 tvN ‘꽃보다 할배’를 리메이크한 프로그램으로, 8월 23일 첫 방송한 후 1~3회 모두 동시간대 시청률 1위 기록했다. 공식 유튜브와 트위터에 소녀시대 관련 게시물이 가장 많은 조회수 및 리트윗을 기록하는 등 현지에서 높은 인기를 누리고 있다.

더불어 소녀시대는 2012년 한국 가수 최초로 CBS 심야토크쇼 ‘David Letterman Show’(데이비드 레터맨쇼), ABC모닝 토크쇼 ‘LIVE! with Kelly’(라이브!위드 켈리) 출연한 것에 이어 이번에는 미국 NBC 인기 예능 프로그램 ‘Better Late Than Never’에도 출연해 K-POP최고 걸그룹다운 행보를 이어갔다.

&lsqu o;Better Late Than Never’는 총 4회에 걸쳐 방송되며, 5명의 출연진이 도쿄부터 교토, 홍콩, 서울, 푸켓, 치앙마이까지 아시아 6개 도시를 방문해 각자의 버킷 리스트를 완성하는 여행기를 담고 있어 미국 현지에서 많은 사랑을 받고 있다./ purplish@osen.co.kr

[사진] NBC 화면 캡처