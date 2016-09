"My name is Carrie"..가인, 오렌지걸 변신했다

[OSEN=선미경 기자] 가수 가인이 마지막 프리뷰 비디오를 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다.

가인 소속사 미스틱엔터테인먼트(에이팝)은 8일 오후 2시 네이버 V앱 '브라운 아이드 걸스' 채널을 통해 오늘 밤 12시 공개되는 첫 정규 앨범'엔드 어게인(End Again)'의 수록곡 '캐리(Carrie, The First Day)'의 프리뷰 비디오를 공개했다.

레트로한 분위기가 감각적인 프리뷰 비디오 속 가인은 주황색 단발머리와 붉은 입술의 '캐리'로 변신했다. 기차에 오른 가인은 티켓을 잃어버리고 당황하는데, 이 때 의문의 남성이 티켓을 건네주자 부끄러운 듯 설레는 표정을 짓는다.

'캐리'는 타이틀곡 '카니발(Carnival, The Last Day)'의 프리퀄 형태의 곡으로, '캐리'가 사랑하는 사람을 갈망하는 한 여인의 '첫날'을 그렸다면,타이틀곡 '카니발'에서는 그 여인이 사랑하는 사람을 위해 사라지는 '마지막 날'을 그렸다. 두 곡 모두 이민수 작곡가, 김이나 작사가가 만들었다.

'마이 네임 이즈 캐리(my name is Carrie)'로 시작되는 '캐리'는 마치 여러 사람 앞에서 오디션을 보는 듯한 느낌을 주는데, '아직은 조금은 어설픈, 그리고 어색한 너와 나 little shy', ' 난 너의 miracle 넌 나의 마지막, baby you-maybe you' 등의 가사를 덧붙여 사랑이 시작되기 직전의 설레는 감정을 표현했다.

가인 첫 정규 앨범의 첫 번째 파트 '엔드 어게인'은 '낭만'과 '순수'를 테마로 한 웅장하고 클래식한 판타지 음악을 담고 있으며, '카니발'과'캐리'를 포함해 총 5곡이 수록됐다.

조영철 프로듀서와 이민수 작곡가, 김이나 작사가 등 브라운 아이드 걸스와 가인의 솔로 앨범에 함께 한 최고의 흥행 군단이 뭉친 이번 앨범 속에서 가인은 어떤 독보적 콘셉트와 이야기, 퍼포먼스를 보여줄 지 기대를 모은다 .

가인은 앨범 공개에 앞서 오후 11시 30분 네이버 V앱 '카운트다운 라이브'를 시작으로, 9일 KBS 2TV '뮤직뱅크'와 앨범 발매 기념 팬 대상 쇼케이스 '카니발(Carnival)', 오는 11일 '2016 멜로디 포레스트 캠프' 스페셜 게스트 출연 등을 통해 본격적인 활동에 돌입할 계획이다. /seon@osen.co.kr

[사진]미스틱 제공